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Kuća za cenu polovnog automobila - Kristina otkrila kako je platila samo 16.000 evra

Dok cene nekretnina obaraju rekorde širom Evrope, sve više građana traži jeftinije alternative za rešavanje stambenog pitanja. Stanovi i kuće postaju nedostižni za veliki broj porodica, a upravo zbog toga raste interesovanje za montažne kuće koje stižu iz Kine i koštaju višestruko manje od klasične gradnje.

Autor:  Dubravka Jovanović
05.06.2026.08:42
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Kuća za cenu polovnog automobila - Kristina otkrila kako je platila samo 16.000 evra
Foto: Estrada Anton/Shutterstock
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Dok cene nekretnina obaraju rekorde širom Evrope, sve više građana traži jeftinije alternative za rešavanje stambenog pitanja. Stanovi i kuće postaju nedostižni za veliki broj porodica, a upravo zbog toga raste interesovanje za montažne kuće koje stižu iz Kine i koštaju višestruko manje od klasične gradnje.

Posebnu pažnju privukla je priča američke jutjuberke Kristina Smolhorn, koja je pokazala kako izgleda kupovina, transport i postavljanje montažne kuće vredne manje od 20.000 dolara, prenosi Dnevno.

Kuća jeftinija od polovnog automobila

Kristina je otkrila da je kuću platila oko 17.000 dolara, odnosno nešto više od 14.000 evra u trenutku kupovine. Ono što ju je najviše iznenadilo nije bila samo cena, već mogućnost da prilagodi veliki broj detalja prema sopstvenim željama.

Kupci mogu da biraju fasadu, podove, raspored enterijera i dodatnu opremu, što je mnogima neočekivano za objekat ove cenovne kategorije.

U vremenu kada kvadrat stana u pojedinim evropskim gradovima košta nekoliko hiljada evra, mogućnost da se cela kuća kupi za cenu manjeg automobila mnogima deluje gotovo neverovatno.

Mala površina, ali sve što je potrebno za život

Kuća je kompaktna, ali poseduje sve osnovne sadržaje potrebne za svakodnevni život. U njoj se nalaze prostor za spavanje, kupatilo, kuhinjski deo i dnevni boravak.

Posebno je pohvaljeno kupatilo koje, uprkos ograničenom prostoru, sadrži tuš kabinu, lavabo, ogledalo i WC šolju.

Priključci za kuhinju su već pripremljeni, dok budući vlasnici mogu prostor da organizuju prema svojim potrebama i budžetu.

Nije dovoljno samo kupiti kuću

Iako cena na prvi pogled deluje veoma primamljivo, stručnjaci upozoravaju da treba računati i na dodatne troškove.

Potrebno je pripremiti plac, izraditi betonsku podlogu, obezbediti priključke za vodu, struju i kanalizaciju, kao i proveriti lokalne propise i dozvole.

Kristina navodi da je samo betonska ploča koštala oko 2.500 dolara, dok su dodatni radovi povećali ukupnu investiciju.

Montaža zahteva ozbiljnu pripremu

Za razliku od promotivnih snimaka na internetu koji prikazuju brzo sklapanje, vlasnica ističe da posao nije nimalo jednostavan.

Za montažu je potrebno najmanje četiri do šest osoba, jer su pojedini elementi veoma teški. Nakon sastavljanja konstrukcije slede instalacije, završni radovi i tehničke provere pre useljenja.

Sve više ljudi traži ovakva rešenja

Stambena kriza i visoke kamate na kredite naterale su mnoge porodice da razmišljaju drugačije nego ranije. Dok je nekada kupovina stana bila glavni cilj, danas sve više ljudi traži praktična i finansijski dostupna rešenja.

Montažne kuće postaju interesantne mladim bračnim parovima, penzionerima, ali i ljudima koji žele vikendicu ili privremeni smeštaj bez velikih ulaganja.

Da li su montažne kuće budućnost stanovanja?

Iako ne mogu u potpunosti da zamene klasičnu gradnju, montažne kuće sve češće se pominju kao jedno od mogućih rešenja za rastući problem dostupnosti stanovanja.

Za mnoge porodice koje ne mogu da izdvoje desetine ili stotine hiljada evra za stan, mogućnost da za manje od 20.000 evra dođu do sopstvenog prostora predstavlja priliku koju vredi razmotriti.

U vremenu kada je sopstveni dom za mnoge postao nedostižan san, ovakva rešenja pokazuju da postoje i alternativni putevi do krova nad glavom.

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Prodaja nekretnina Montažna kuća

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