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Zbog saradnje sa Moskvom - EU predlaže sankcije za četiri kineske kompanije

Evropska unija priprema novu rundu sankcija protiv Rusije, a među predloženim merama našle su se i četiri kineske kompanije za koje Brisel tvrdi da pomažu ruskim ratnim naporima u Ukrajini.

 

Autor:  Stanko Stamenković
05.06.2026.07:44
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Zbog saradnje sa Moskvom - EU predlaže sankcije za četiri kineske kompanije
Foto: Shutterstock
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Prema navodima evropskih zvaničnika, te firme navodno učestvuju u snabdevanju ruske "flote iz senke", isporučuju hemikalije za vojnu industriju i komponente koje se koriste u proizvodnji borbenih dronova.

Predlog dolazi u trenutku kada su odnosi između EU i Kine već opterećeni trgovinskim sporovima. Evropska komisija nastoji da pojača mere protiv kineskog uvoza za koji smatra da je subvencionisan, dok je Peking upozorio da će odgovoriti kontramerama ukoliko Brisel uvede dodatna ograničenja. Zbog toga bi uključivanje novih kineskih kompanija na sankcione liste moglo dodatno zaoštriti odnose dve strane, prenosi Rojters.

Iako je EU i ranije sankcionisala pojedine kineske firme, novi predlog pokazuje da Brisel ne odustaje od strategije kažnjavanja kompanija i država za koje smatra da pomažu Moskvi da zaobiđe postojeća ograničenja. Očekuje se da će predlog biti razmatran na sastanku ministara spoljnih poslova EU sredinom juna, u okviru manjeg paketa sankcija, dok se istovremeno priprema i obimniji, 21. paket mera, piše Biznis.rs.

Pored kineskih kompanija, na listi su i firme iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, Turske i Azerbejdžana za koje se tvrdi da pomažu ruskom izvozu energenata i transportnim operacijama. Predložene su i mere protiv pojedinih povezanih firmi ruskog energetskog giganta Lukoil, kao i protiv više desetina pojedinaca i kompanija koje EU povezuje sa ruskim vojnim sektorom.

U Briselu istovremeno traje rasprava o sadržaju narednog, šireg paketa sankcija. Jedna od ključnih tema jeste ograničenje cene ruske nafte. Pojedine članice žele da sadašnji cenovni plafon ostane na snazi i nakon leta kako Rusija ne bi ostvarila dodatne prihode usled rasta svetskih cena energenata. Grupa nordijskih i baltičkih država traži još strože mere protiv ruskih energetskih kompanija, uključujući Gazprom, Novatek i Rosneft, kao i potpuno ukidanje saradnje sa ruskom nuklearnom industrijom.

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Kina Evropska unija Rusija sankcije

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