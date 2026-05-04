Reč je o proizvodu iz ponude kompanije PEPCO, model „Mug Fashion“, artikal sa oznakom PLU 612751.

Rizik od opekotina zbog greške u deklaraciji

Kako je navedeno, problem je nastao zbog greške u proizvodnji i označavanju, piše Blic.

Na pojedinim šoljama nalazi se grafika koja sugeriše da su pogodne za upotrebu u mikrotalasnoj pećnici i mašini za pranje sudova, iako to zapravo nije slučaj, piše u obrazloženju o povlačenju proizvoda.

Korišćenje proizvoda na ovaj način može dovesti do oštećenja šolje, ali i predstavlja bezbednosni rizik za korisnike.

Posebno je istaknuto da postoji opasnost od opekotina, jer se zlatni elementi na rubu i dršci mogu zagrejati.

Proizvod povučen iz svih prodavnica

Obaveštenje o povlačenju artikla već je poslato svim maloprodajnim objektima, a proizvod se uklanja iz prodaje.

Kupci su o riziku informisani putem zvaničnog sajta, kao i obaveštenjima istaknutim na prodajnim mestima.

Kupcima omogućen povraćaj novca

Potrošačima koji su kupili sporni proizvod omogućeno je da ga vrate i dobiju povraćaj novca.

Nadležni apeluju na sve koji poseduju ovu šolju da je ne koriste na način koji je pogrešno označen i da je vrate u najbližu prodavnicu.

Ovo je još jedan u nizu slučajeva povlačenja proizvoda sa tržišta zbog neusklađenosti deklaracije i stvarnih karakteristika proizvoda, što može imati direktne posledice po bezbednost potrošača.

