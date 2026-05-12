Sinovi predsednika Trampa, Donald Tramp Mlađi i Erik Tramp, predstavili su 16. juna 2025. vodeći model Trump Mobile T1 telefona, po ceni od 499 dolara, kako bi obeležili desetogodišnjicu početka predsedničke kampanje Donalda Trampa iz 2016. godine, kao alternativu kompanijama Apple i Samsung. Od tada je procenjeno da je 590.000 kupaca uplatilo ukupno 59 miliona dolara depozita kako bi obezbedili jedan od telefona. Uređaj je trebalo da radi uz Trump Mobile tarifni paket. Za 47,45 dolara mesečno, Trump Mobile „47 Plan“, koji funkcioniše preko T-Mobile mreže, tvrdi da je „bolji od svih ostalih“, nudeći korisničku podršku sa sedištem u SAD, široku 5G pokrivenost, neograničene razgovore, poruke i internet, telemedicinske usluge, pomoć na putu i međunarodne pozive ka više od 230 zemalja i teritorija.

T1 telefon nigde nije moguće pronaći

Nijedan potvrđeni kupac nije dobio telefon, koji je prvobitno bio obećan za kraj leta 2025, da bi potom rok bio pomeren na novembar, zatim decembar, a onda i sredinu marta ove godine. Do aprila je Trump Mobile redizajnirao svoj sajt i potpuno uklonio datum izlaska. NBC News, koji je uplatio depozit od 100 dolara još u avgustu 2025. kako bi pratio priču, navodno je pet puta zvao korisničku podršku između septembra i novembra 2025, jer kompanija „nije davala nikakve proaktivne informacije nakon porudžbine“, prenosi Jahu fajnens.

U oktobru je predstavnik kompanije rekao tom mediju da će telefon biti isporučen 13. novembra. Kada se to nije dogodilo, ponovo su zvali i rečeno im je da će isporuka biti u decembru. Drugi predstavnik uveravao je novinare da će T1 biti isporučen „nekad tokom prvog kvartala 2026“, okrivljujući za kašnjenje obustavu rada federalne vlade, iako to ne bi trebalo da utiče na privatne kompanije.

Novinar Džozef Koks, koji je istraživao celu priču za 404 Media, takođe je uplatio depozit — ili je bar pokušao. Trump Mobile je, navodno, pogrešno naplatio njegovu karticu i nikada nije tražio adresu za dostavu. Ipak, kompanija mu je poslala mejl potvrde u kojem su obećavana obaveštenja o isporuci, koja nikada nisu stigla. On je to opisao kao „najgore iskustvo koje je ikada imao pri kupovini elektronskog proizvoda za široku potrošnju“.

Izmenjeni uslovi i pravila

Trump Mobile je tiho izmenio uslove za depozit prilikom prednarudžbine 6. aprila 2026. U trenutku pisanja teksta, uslovi navode:

„Depozit za prednarudžbinu pruža samo uslovnu mogućnost da Trump Mobile kasnije, po sopstvenom nahođenju, ponudi uređaj na prodaju. Depozit nije kupovina, ne predstavlja prihvatanje porudžbine, ne stvara ugovor o prodaji, ne prenosi vlasništvo niti pravo svojine, ne rezerviše konkretan inventar i ne garantuje da će uređaj biti proizveden ili dostupan za kupovinu.“

Uslovi dodatno navode da obavezujući kupoprodajni ugovor nastaje tek ako kupac završi kupovinu, uplati pun iznos i Trump Mobile prihvati i uspešno obradi uplatu — ali i samo ukoliko „Trump Mobile učini uređaj dostupnim za prodaju“, uz dodatak da „ne postoji garancija izlaska proizvoda, isporuke niti vremenskog okvira“.

„Procene datuma isporuke, planovi lansiranja ili očekivani proizvodni rasporedi predstavljaju samo neobavezujuće procene“, stoji dalje u uslovima. „Trump Mobile ne garantuje da će uređaj biti komercijalno lansiran, da će biti dobijena regulatorna odobrenja (uključujući FCC autorizaciju), da će biti obezbeđena sertifikacija operatera, da će proizvodnja početi ili se nastaviti, niti da će isporuka biti izvršena u bilo kom određenom roku.“

U međuvremenu, depoziti nisu prenosivi i nemaju samostalnu novčanu vrednost.

Da li će Tramp Media T1 telefon ikada stići?

U januaru 2026. godine, senatorka Elizabet Voren, zajedno sa još nekoliko demokratskih kongresmena, zatražila je od Federalne komisije za trgovinu da istraži „mamce i zamene“ povezane sa depozitima za proizvode koji nikada nisu isporučeni, kao i da utvrdi da li je reklamiranje Trump Mobile telefona kao proizvoda „napravljenog u SAD“ zapravo bilo lažno oglašavanje.

„Američki narod zaslužuje da zna da se zakoni o zaštiti potrošača jednako primenjuju na sve kompanije, bez obzira na političke veze“, napisali su zakonodavci.

Nije moguće sa sigurnošću reći da li će Trump Media T1 telefon ikada biti lansiran. Ono što je, međutim, jasno jeste da, čak i ako bude razvijen, T1 zapravo neće biti „napravljen u SAD“.

Formulacije na sajtu Trump Media često su menjane. Izraz „made in the USA“ zamenjen je formulacijom „dizajn na koji su Amerikanci ponosni“, uz tvrdnje da je telefon „dizajniran imajući američke vrednosti na umu“ i „oblikovan američkim inovacijama“, dok „američki timovi pomažu u vođenju dizajna i kontrole kvaliteta“.

Dominik Preston, urednik portala The Verge, navodno je u februaru razgovarao preko Google Meet-a sa Donom Hendriksonom i Erikom Tomasom — dvojicom od trojice direktora koji vode Trump Mobile — kako bi iz prve ruke video model telefona. Preston je napisao da je „na prvi pogled jasno da to nije isti telefon koji je kompanija ranije predstavljala“.

Rukovodioci kompanije potvrdili su novinarima da T1 neće biti proizveden u SAD, ali da će završno sklapanje poslednjih deset komponenti biti obavljeno u Majamiju. Većina proizvodnje, međutim, odvijaće se u inostranstvu.

U međuvremenu, Trump Mobile prodaje obnovljene iPhone uređaje proizvedene u Kini, kao i polovne Samsung telefone.

