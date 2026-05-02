Dok se evropsko tržište sve više okreće hrani koja ima "ime, prezime i čistu istoriju", Moldavci ubrzano zauzimaju svoje mesto pod suncem. Primer kompanije Prograin Organic pokazuje da poljoprivreda više nije samo pitanje izvoza sirovina, već strateškog povezivanja malih proizvođača, savremene tehnologije i državne podrške.



Ovo nije samo priča o profitu; ovo je priča o tome kako se od sirovog zrna stiže do vrhunskog proizvoda koji kupci u Nemačkoj ili Holandiji plaćaju po premium cenama.



Snaga udruživanja: 35 farmera i jedna vizija



Model koji primenjuje ova kompanija podseća na modernu zadrugu. Oni sarađuju sa 35 poljoprivrednika iz centralne i severne Moldavije, pomažući im da pređu težak put od konvencionalnog (tradicionalnog) ratarstva doorganskog sertifikata.



Danas njihov ekosistem čine:



3.000 hektara zemljišta koja se obrađuje isključivo po organskim standardima.



Godišnja proizvodnja10.000 tonažitarica, uljarica i mahunarki.



Godišnji prometod oko 5,1 milion evra (100 miliona moldavskih leja).



"Organska poljoprivreda za nas nije samo posao, već odgovornost prema zemlji i budućim generacijama", ističe direktor Spartak Kilat. On veruje da je ključ u autentičnosti – ponuditi svetu ono što je prava vrednost moldavske zemlje.



Tehnologija koja čuva prirodu (i profit)



Da bi se ispunili strogi zahtevi Evropske unije, nije dovoljno samo ne prskati pesticidima. U centru u Floreštiju primenjuju se tehnologije koje zvuče kao naučna fantastika, ali su u službi prirode.



Optičko sortiranje: Specijalne kamere prepoznaju i izbacuju svako oštećeno ili nečisto zrno u deliću sekunde.



Tretman ugljen-dioksidom: Umesto pesticida za čuvanje zrna u silosima, koristi se CO2. On štiti robu na prirodan način, a ne ostavlja nikakve tragove štetnih materija.



Sledljivost: Svaki džak proizvoda ima svoju "ličnu kartu". U svakom trenutku se zna sa koje je njive zrno došlo i ko ga je posejao.



Država kao vetar u leđa, a ne kočnica



Ono što je posebno zanimljivo za naše prilike jeste uloga moldavske Agencije za investicije. Kroz program država direktno pomaže firmama da izađu na svetske sajmove, poput čuvenog "Biofach-a" u Nemačkoj.



Rezultat je vidljiv: izvoz moldavskih žitarica u 2025. godini dostigao je rekordnih 856 miliona dolara, što je skok od čak 31 odsto u odnosu na prethodnu godinu. To pokazuje da se pametno ulaganje u promociju višestruko vraća kroz devizni priliv.



Od njive do trpeze - više od obične sirovine



Iako je izvoz njihov glavni pokretač (čak 80 odsto proizvodnje), u Moldaviji su shvatili da se najviše zarađuje nafinalnom proizvodu. Umesto da prodaju samo pšenicu, počeli su da proizvode organsko brašno i bio-semena za domaće potrošače. Sledeći korak je proizvodnja organskog suncokretovog ulja i bezglutenskih proizvoda, sa ciljem da osvoje tržišta SAD, Japana i Južne Koreje.



"Za nas, organska poljoprivreda nije samo biznis, već odgovornost prema prirodi i budućnosti poljoprivrede u Republici Moldaviji. Verujemo da možemo iskoristiti pun potencijal naše zemlje kroz autentične proizvode koji su konkurentni na svetskom nivou", izjavio je Spartac Chilat, generalni direktor kompanije Prograin Organic.



Evropski kapital i vizija za budućnost



Uspeh nije prošao nezapaženo ni kod investitora. Holandski fond Anders Invest International Food & Agri Holding BVpostao je 2022. godine većinski vlasnik kompanije uz ulaganje od oko 5 miliona evra. Taj novac je uložen u modernizaciju skladišta, bolju logistiku i profesionalno upravljanje firmom. Osim novca, Holanđani su doneli i dragoceno znanje i nove poslovne kontakte.



Model za održivu budućnost



Kompanije čija je proizvodnja zasnovana na uzgajanju organske hrane pokazuju kako se poljoprivreda Moldavije menja: od prodaje sirovina ka proizvodnji sertifikovane, zdrave hrane koja ima svoje ime i prezime. Uz pomoć privatnih investicija i podršku države, organska poljoprivreda postaje simbol Moldavije kao novog, pouzdanog evropskog dobavljača hrane koja se uzgaja s poštovanjem prema zemlji i čoveku.



Pouka za Srbiju



Moldavski model nam šalje jasnu poruku: budućnost nije u kvantitetu po svaku cenu, već u dodatoj vrednosti. Kada se udruže mali proizvođač, moderna tehnologija i podrška države, put do evropskog kupca više nije nepremostiva prepreka, prenosi PoljoprivredaInfo.



