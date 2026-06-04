Mnoge evropske, posebno mediteranske zemlje, bore se sa ogromnim brojem gostiju, što vrši pritisak na infrastrukturu i svakodnevni život lokalnog stanovništva, koje često pokreće proteste protiv gostiju.

U maloj Andori slika je potpuno drugačija. Uglavnom je posećuju jednodnevni posetioci, koji stižu na putovanje iz Barselone i ostatka Katalonije i ne ostaju dugo.

Andora je odlučna da to promeni, pa je nedavno pokrenula kampanju kojom poziva turiste da dođu. Evo šta možete videti u ovoj zemlji prelepe prirode i zašto bi vredelo odazvati se njihovom pozivu.

Više od 90 odsto zemlje su planine i šume

Andora je jedna od najmanjih zemalja na svetu, sa samo 15 zemalja većih po površini, ali je i jedna od najstarijih sa bogatom istorijom.

Prostire se na površini od 468 kvadratnih kilometara, od čega je samo 0,26 procenata voda.

Zapravo, cela zemlja se može istražiti peške, što je čini omiljenom među planinarima iz celog sveta. Ono po čemu je Andora najpoznatija je svakako njena neverovatna priroda i magični Pirineji u kojima se nalazi. Više od 90 procenata zemlje čine planine, šume i livade, a samo 4 procenta teritorije je izgrađeno.

Naseljena mesta se obično nalaze u dolinama i ispod jednog od 65 planinskih vrhova viših od 2.000 metara. Zemlja se takođe može pohvaliti da je oko 10 procenata njene teritorije proglašeno za mesto svetske baštine UNESKO-a, a ima i veliki broj muzeja po kvadratnom metru, što je odmah posle Vatikana.

Pored planinarenja, poznata je i kao skijaška destinacija jer se može pohvaliti sa čak 300 kilometara uređenih skijaških staza! Prosečna nadmorska visina zemlje je 1.997 m, a najviša tačka je Koma Pedrosa na 2.946 metara. Između planina nalaze se tri uske doline, a u jednoj od njih je najniža tačka Andore na 870 metara.

Glavni grad ove male, ali moćne zemlje zove se Andora la Velja. Nalazi se na 1.013 metara nadmorske visine, što je čini najvišom prestonicom u Evropi. Život i politički sistem Andore takođe su sve samo ne obični.

Nalazi se između Španije i Francuske i nema sopstvenu vojsku, ali su za njenu odbranu odgovorne francuska i španska vojska. Andora je parlamentarna kneževina, čiji su ko-prinčevi predsednik Francuske i biskup Urhela iz Španije.

Demokratski izabrani premijer Andore vodi Vladu, koja ima izvršnu vlast. Ova neobična situacija je dovela do toga da skoro svaki od približno 80.000 stanovnika govori tri jezika. Zvanični jezik zemlje je katalonski, ali većina tečno govori španski i francuski. Takođe, nikada nisu imali sopstvenu valutu, već su koristili francuski franak i špansku pezetu, a danas je u opticaju evro.

Stanovnici Andore su među najdugovečnijim ljudima na svetu. Zauzeli su peto mesto na toj poželjnoj listi, a najčešće navedeni razlozi bili su kvalitet vazduha, hrana i puno vežbanja.

Danas je najvažniji ekonomski sektor turizam, bave se i stočarstvom, a zemlja je poznata i kao poreski raj zbog kojeg cveta bankarski sektor, piše Putni kofer.

Andorci, i njihovi gosti, ludi su za kupovinom. Ovo malo područje dom je više od 1.000 različitih prodavnica koje su zatvorene samo četiri dana u godini: na Novu godinu, Božić, Dan ustava Andore 14. marta i na dan zaštitnika zemlje 8. septembra.

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