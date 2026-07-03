Vrednost fonda tako je iznosila 168,5 milijardi dolara. Likvidna imovina fonda iznosila je 3,61 bilion rubalja na dan 1. jula, ili 1,5 odsto projektovanog BDP-a Rusije za 2026. godinu, ili 46,4 milijarde dolara.

Početkom juna iznosila je 3,41 bilion rubalja (44,11 milijardi dolara), prema podacima sa zvanične veb stranice ministarstva, koje je objavila ruska novinska agencija TASS.

U saopštenju ministarstva se navodi da je u junu 8,8 milijardi rubalja (113,84 miliona dolara) iz stabilizacionog fonda konvertovano u 786,4 miliona kineskih juana.

U junu je na račune stabilizacionog fonda uplaćeno 3,46 milijardi kineskih juana za kinesku valutu i ​​zlato, a deponovano je 5.150,3 kilograma neraspoređenog zlata, kupljenog budžetskim novcem na osnovu dodatnih federalnih prihoda od nafte i gasa.

Ukupan procenjeni prihod od deponovanja imovine fonda na devizne račune kod centralne banke za period od 15. decembra 2025. do 30. juna 2026. godine iznosio je 53,6 miliona dolara, odnosno oko 4,2 milijarde rubalja.

Početkom jula, stabilizacioni fond je na računima kod centralne banke držao 189,8 milijardi kineskih juana i 141,1 metričku tonu zlata, piše tportal.

Ministarstvo je objavilo da su revalorizacija devizne imovine fonda i promene vrednosti zlata rezultirale ukupnim negativnim prilagođavanjem vrednosti od 27,4 milijarde rubalja (354,46 miliona dolara) u prvoj polovini 2026. godine.

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