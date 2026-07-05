Kako se ističe, najveću korist od tog povećanja ostvarili su najbogatiji slojevi stanovništva, zbog čega je nejednakost dodatno produbljena.

Prema tom izveštaju, gotovo polovinu svetskog bogatstva sada poseduje oko 1,5 odsto najbogatijih odraslih stanovnika planete, dok je u velikom broju zemalja medijalno bogatstvo stagniralo ili opalo uprkos rastu prosečnog bogatstva, prenosi Tanjug.

UBS navodi da je tokom 2025. širom sveta nastalo gotovo milion novih milionera, odnosno više od 2.600 dnevno, pri čemu je gotovo polovina novih milionera registrovana u Sjedinjenim Američkim Državama.

U SAD je prosečno bogatstvo po odrasloj osobi dostiglo 696.277 dolara, dok je medijalno bogatstvo palo na 68.998 dolara, što ukazuje na sve veću koncentraciju bogatstva među najimućnijim građanima.

Iako se udeo ljudi sa imovinom manjom od 10.000 dolara u svetu značajno smanjio u poslednjih četvrt veka, autori izveštaja upozoravaju da će budući rast bogatstva sve više zavisiti od pristupa finansijskim tržištima i investicionoj imovini, što bi moglo dodatno da produbi postojeće razlike između bogatih i ostatka stanovništva.

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