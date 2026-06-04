Dobra vest za građane - doneta odluka o ceni najprodavanijeg hleba u Srbiji

Kako je saopšteno nakon sednice Vlade, cilj ove mere je zaštita životnog standarda građana i obezbeđivanje stabilnog snabdevanja tržišta osnovnim prehrambenim proizvodima.

Pored uredbe o hlebu, članovi Vlade usvojili su i odluku o listi poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda od naročitog značaja za snabdevanje tržišta.

Novom odlukom precizirano je da se u okviru poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda posebno izdvajaju kvarljivi proizvodi čiji je rok trajanja do 30 dana, kako bi se njihovo snabdevanje i promet efikasnije pratili.

Na listi proizvoda od posebnog značaja nalaze se i proizvodi iz kategorija:

kućne hemije,papirne i kuhinjske galanterije,

lične higijene i kozmetike,

pelena

Takođe, obuhvaćeni su i proizvodi važni za poljoprivrednu proizvodnju, među kojima su sredstva za ishranu i zaštitu bilja, kao i oplemenjivači zemljišta.

Vlada navodi da je cilj ovih mera očuvanje stabilnosti tržišta i redovnog snabdevanja proizvodima koji imaju značajan uticaj na svakodnevni život građana i funkcionisanje poljoprivredne proizvodnje.

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