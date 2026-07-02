Evropska unija obezbediće do 200 miliona evra bespovratnih sredstava za unapređenje saobraćajne, energetske i digitalne povezanosti u regionu Južnog Kavkaza, izjavila je predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, tokom posete Bakuu.

Fon der Lajen, koja se sastala sa predsednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevim, zajedno sa komesarkom EU za proširenje Martom Kos, rekla je da je ova inicijativa osmišljena da podrži mir između Azerbejdžana i Jermenije jačanjem regionalne povezanosti i pružanjem ciljane pomoći lokalnim zajednicama, preneo je Rojters.

"Naš Paket mira kroz povezanost pomoći će u izgradnji mirne i prosperitetne budućnosti za Južni Kavkaz", rekla je Fon der Lajen.

Evropska komisija je saopštila da će dodatnih 20 miliona evra biti izdvojeno za program podrške lokalnim zajednicama u Jermeniji i Azerbejdžanu, uključujući ulaganja u zdravstvo, razminiranje, razvoj veština i lokalna preduzeća.

Jermenija i Azerbejdžan su vodili sukobe tokom gotovo četiri decenije oko planinskog regiona Nagorno-Karabah, a mirovni sporazum uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država postigli su prošlog avgusta, nakon sastanka sa predsednikom Donaldom Trampom u Beloj kući.

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