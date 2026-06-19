Kompanija sa sedištem u Sydneyju predstavila je prvi posebno prilagođeni avion Airbus A350-1000, koji će redovno saobraćati na ruti dugoj 17.015 kilometara.



Time bi Qantas preuzeo rekord od Singapore Airlinesa, čija je trenutno najduža redovna direktna linija između Singapura i New Yorka, na udaljenosti od 15.349 kilometara i s trajanjem kraćim od 19 sati.



Za razliku od standardnog Airbusa A350-1000, koji može da primiti do 480 putnika, prilagođena verzija A350-1000ULR imat će 238 sedišta. Od toga će 140 biti u ekonomskoj klasi, a putnicima će između ekonomske i premium ekonomske kabine biti dostupan i prostor za istezanje, piće i grickalice.



Qantas je saopštio da će karte za direktne letove, koje će biti puštene u prodaju u februaru, biti skuplje od letova sa zaustavljanjem u Singapuru, ali će putnicima skratiti putovanje za do četiri sata.



Sharon Petersen, izvršna direktorka portala AirlineRatings, ocenila je da je direktan let u poslovnoj klasi dobra opcija za one koji mogu spavati osam sati bez prekida pri izlasku iz aviona u Singapuru.



Ipak, za ekonomsku klasu ima rezerve.



"Razlog za to je što je 22 sata zaista zastrašujuće. Ako sednete pored nekoga ko neugodno miriše, možda je zaista bolestan i kašlje, možda pored vas sedi beba koja ima neugodan let ili prekrupan putnik kojem zaista trebaju dva sedišta", rekla je Petersen, piše Klix.



Dodala je da su dva kraća leta sigurnija opcija u ekonomskoj klasi, dok manji kapacitet aviona, osim udobnosti, kompenzuje i dodatni rezervoar sa 20.000 litara goriva. Nakon uspostavljanja linije Sydney - London, Qantas planira da pokrene i direktne letove između Sydneya i New Yorka, na ruti dugoj 16.013 kilometara.



BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:







Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.