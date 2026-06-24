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Er Srbija uvodi direktne letove do "kapije Arktika" - poznat datum prvog polaska

Nacionalna avio-kompanija Er Srbija od 14. decembra uvodi direktnu avio-liniju između Beograda i Tromza, jednog od najpoznatijih gradova na severu Norveške, a karte su već puštene u prodaju.

Autor:  Nina Stojanović
24.06.2026.13:27
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Er Srbija uvodi direktne letove do "kapije Arktika" - poznat datum prvog polaska
Foto: Shutterstock / Tobias Arhelger
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Reč je o novoj zimskoj sezonskoj destinaciji, koja će putnicima iz Srbije omogućiti da bez presedanja stignu do grada poznatog po polarnim noćima i spektakularnoj aurori borealis.

Direktor za komercijalu i strategiju Er Srbije Boško Rupić ranije je izjavio da kompanija ove godine planira uvođenje još jedne zimske destinacije.

Reč je o gradu Tromzo na severu Norveške. Destinacija je specifična i autentična po polarnim noćima - rekao je Rupić nakon uspostavljanja linije do Bakua.

Tromzo je najveći grad na severu Norveške i često se naziva "kapijom Arktika". Zahvaljujući svom položaju iznad Polarnog kruga, vekovima je predstavljao polaznu tačku brojnih istraživačkih i polarnih ekspedicija, prenosi Tanjug, b92 Putovanja. 

Nova linija dodatno proširuje mrežu destinacija Er Srbije i donosi domaćim putnicima mogućnost da tokom zimske sezone direktno iz Beograda stignu do jedne od najatraktivnijih destinacija za posmatranje polarne svetlosti.

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Turizam Er Srbija Norveška let

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