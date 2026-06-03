Govoreći na marginama Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu, Dmitrijev je ocenio da su evropske države pretrpele ogromne ekonomske gubitke zbog odustajanja od ruskih energenata.

"Nemačka i druge evropske zemlje mogu da vide da su izgubile oko tri biliona evra zbog odbijanja da kupuju ruske energente. Takva politika, po našem mišljenju, dovela je njihove ekonomije na ivicu ozbiljnih problema", rekao je Dmitrijev, prenosi TASS.

U fokusu i budućnost gasovoda Severni tok

Dmitrijev je najavio da će tokom foruma biti održani sastanci i panel diskusije sa predstavnicima nemačke stranke Alternative für Deutschland (AfD), koja se zalaže za drugačiji pristup odnosima sa Rusijom.

Prema njegovim rečima, AfD podržava obnovu rada gasovoda Nord Stream i ponovno jačanje ekonomskih veza između Evrope i Rusije.

Energetika ostaje jedno od ključnih pitanja za Evropu

Poslednjih godina evropske zemlje intenzivno rade na smanjenju zavisnosti od ruskog gasa i nafte, tražeći alternativne izvore snabdevanja i ubrzavajući ulaganja u obnovljive izvore energije.

Ipak, pitanje cena energenata i njihovog uticaja na privredu i dalje ostaje jedna od najvažnijih tema za evropske ekonomije, posebno u industrijski razvijenim zemljama poput Nemačke.

Da li je Evropa platila previsoku cenu?

Dok iz Rusije stižu tvrdnje o gubicima od čak 3.000 milijardi evra, evropski zvaničnici ističu da je energetska diversifikacija bila neophodna kako bi se smanjili geopolitički rizici i povećala energetska bezbednost.

Bez obzira na različita tumačenja, jasno je da je energetska kriza poslednjih godina ostavila dubok trag na evropsku ekonomiju, a rasprava o njenim dugoročnim posledicama i dalje traje.

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