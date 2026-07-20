Prema ECB istraživanju o pristupu kompanija finansiranju (SAFE), koje je obuhvatilo više od 5.000 firmi, kompanije očekuju da će njihove prodajne cene u narednih 12 meseci porasti za 3,2 odsto, što je manje nego u prethodnom kvartalu kada su očekivale rast od 3,5 odsto, prenosi Rojters.

Istovremeno, očekivanja rasta ulaznih troškova, uključujući energiju, smanjena su sa 5,8 odsto na 5,2 odsto.

Očekivanja rasta plata dodatno su ublažena - kompanije sada predviđaju prosečan rast zarada od 2,5 odsto, u odnosu na prethodnih 2,8 odsto.

Prosečna inflacija u evrozoni u narednih godinu dana će u narednih 12 meseci iznositi tri odsto, u naredne tri godine tri odsto, a u petogodišnjem periodu 3,1 odsto, smatraju anketirane firme.

Uprkos umerenim projekcijama, čak 65 odsto kompanija i dalje vidi rizik da inflacija u dužem periodu bude viša od očekivane, piše Tanjug.

Podaci ukazuju da skok inflacije izazvan rastom cena energije za sada nije doveo do snažnih sekundarnih efekata kroz veće zahteve za platama i novo podizanje cena, što smanjuje rizik od inflatorne spirale i predstavlja pozitivan signal za Evropsku centralnu banku, dodaje britanska agencija.

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