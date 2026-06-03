Ova minijaturna građevina, površine samo 11 kvadratnih metara, raspoređena na dva sprata, kandidat je za ulazak u Ginisovu knjigu rekorda.

Njene vlasnice, Marita Haneman-Mus i Andrea Mus, uverene su da je to najmanja kuća za odmor na svetu. Smeštena u mirnom nemačkom selu Rips, kuća je nekada bila napuštena ciglena zgrada koju je par kupio za simboličnu cenu od jednog evra.

Pošto već upravljaju dva apartmana za odmor, nisu mogli da odole izazovu da ovaj neobičan prostor pretvore u jedinstven smeštaj za goste. Nakon godina rada, pojavila se iznenađujuće funkcionalna kućica.

U prizemlju se nalazi kompaktno kupatilo sa tušem i podnim grejanjem, dok spoljne stepenice vode do gornjeg sprata gde se nalazi potpuno opremljena kuhinja sa mikrotalasnom pećnicom, mini frižiderom sa zamrzivačem, šporetom i sudoperom. Mali sto sa dve stolice postavljen je pored prozora, a sofa se po potrebi pretvara u krevet.

Stakleni krov

Posebna atrakcija ove neobične kuće je stakleni krov koji omogućava gostima da spavaju pod zvezdanim nebom. Uprkos skromnim dimenzijama, kuća pruža sve što je potrebno za udoban boravak. Projekat renoviranja nije bio jeftin.

Vlasnici su u njega uložili ukupno oko 186.000 evra, od čega je približno 50.000 evra obezbeđeno kroz subvencije, dok je ostatak potrošen na građevinske radove i uređenje. Danas je kuća spremna za svoje prve goste, a cena po noćenju je 106 evra. Ovaj neobičan smeštaj deo je sve popularnijeg trenda malih i funkcionalnih životnih prostora, piše Dnevno.hr

Brojni ljudi širom sveta biraju da žive ili putuju u minijaturnim kućama kako bi smanjili troškove, pojednostavili svakodnevni život i stekli veću slobodu kretanja.

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