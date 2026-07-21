EKSPO 2027: Od šahovske table do sveta - igra koja povezuje ljude, ideje i kulture

Šah nije samo sport i intelektualna disciplina, već univerzalni jezik koji promoviše strateško razmišljanje, fer-plej, strpljenje i dijalog - vrednosti koje se u potpunosti prepoznaju u temi specijalizovane izložbe Ekspo 2027 Beograd „Igra(j) za čovečanstvo: sport i muzika za sve“.

Zato će tokom 93 dana trajanja Ekspa 2027, Beograd postati najveća svetska pozornica za razmenu ideja, susret različitih kultura i stvaranje novih partnerstava. Šah će imati i posebno mesto u okviru sportskog programa Ekspa 2027, kao jedan od simbola igre koja povezuje ljude bez obzira na godine, jezik i nacionalnost. Kroz šahovske programe, turnire i prateće sadržaje, posetioci iz celog sveta imaće priliku da iskuse kako intelektualna igra postaje prostor susreta, dijaloga i saradnje, u duhu teme „Igra(j) za čovečanstvo

Na samo 64 polja već vekovima susreću se različite kulture, generacije i ideje, dokazujući da prava igra nije samo nadmetanje, već i prilika za razumevanje, saradnju i povezivanje. Upravo zato tema Ekspa igru posmatra mnogo šire od sportskog rezultata. Igra je prostor u kome nastaju poverenje, kreativnost, inovacije i nova rešenja za izazove savremenog sveta.

„Šah je mnogo više od igre. Kroz šah deca i mladi razvijaju koncentraciju, strpljenje, strateško razmišljanje i odgovornost za sopstvene odluke. To su vrednosti koje ih pripremaju za sve izazove koji ih očekuju u životu. Zato uvek kažem da šah nije samo škola sporta, već i škola života, koja gradi dobre, pametne i plemenite ljude“, poručio je predsednik Šahovskog saveza Srbije Andrija Jorgić.

On je najavio da će Šahovski savez Srbije tokom specijalizovane izložbe Ekspo 2027 realizovati jedinstven program, sa ambicijom da postavi Ginisov rekord.

„Tokom sva 93 dana trajanja Ekspa, 24 časa dnevno, neprekidno ćemo igrati šah. Želimo da se upišemo u Ginisovu knjigu rekorda, ali još važnije, želimo da svaki posetilac ima priliku da sedne za šahovsku tablu i odigra bar jedan potez. Biće organizovani i onlajn mečevi, paneli, obuke i predavanja, kako bi u programu mogli da učestvuju i oni koji neće biti u mogućnosti da dođu u Beograd“, istakao je Jorgić.

Baš kao što šah ne poznaje jezičke barijere, tako ni ideje ne poznaju granice. Potezi na šahovskoj tabli, uspesi na sportskim terenima i inovacije predstavljene na Ekspu govore različitim jezicima, ali nose istu poruku – da igra ima snagu da povezuje ljude.

„Šah je igra koja šalje snažne poruke i verujem da ćemo sa Ekspa 2027 poslati milione dobrih poruka širom sveta. Neka se svaki sukob zameni jednom šahovskom partijom, a svako nadmetanje završi rukovanjem. Upravo je to duh koji šah nosi i koji želimo da podelimo sa svetom“, naglasio je Jorgić.

Na kraju, veliki događaji ne pamte se samo po pobednicima, rekordima ili broju posetilaca. Pamte se po idejama koje su pokrenuli, partnerstvima koja su stvorili i ljudima koje su povezali. Upravo u tome šah i Ekspo dele svoju najveću vrednost, sposobnost da kroz igru inspirišu saradnju, razumevanje i napredak koji traje mnogo duže od samog događaja. Tokom 93 dana Ekspa 2027, svet neće igrati samo šah. Igraće 93 dana za čovečanstvo.

Detaljnije informacije o Ekspo 2027 Beograd mogu se pronaći na LINKU.

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