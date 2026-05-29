Nvidia ulaže milijarde u nju. AMD, Alphabet, Microsoft i drugi se pridružuju investicijama u startapove i kompanije koje razvijaju fotoniku, nadajući se da će rešiti jedno od ključnih uskih grla u razvoju i primeni veštačke inteligencije.

Nvidia je u poslednja tri meseca investirala najmanje 6,5 milijardi dolara u kompanije koje razvijaju fotonsku tehnologiju, nadajući se da će rešiti jedno od glavnih uskih grla u razvoju i implementaciji veštačke inteligencije.

Fotonika - korišćenje svetlosti za prenos podataka - je tehnologija koja se smatra efikasnijom alternativom trenutnom procesu prenosa podataka pomoću električne energije. Električni prenos podataka troši više energije, što je jedna od glavnih prepreka širem skaliranju veštačke inteligencije.

Od početka marta, Nvidia je najavila investicije od dve milijarde dolara u kompanije za fotonsku tehnologiju Lumentum, Coherent i Marvell. Takođe će investirati 500 miliona dolara u Corning za razvoj naprednih rešenja za optičko povezivanje i učestvovala je u rundi finansiranja serije E od 500 miliona dolara u startapu za optiku Ayer Labs.

Zamena za bakar Fotonika se može koristiti u infrastrukturi veštačke inteligencije za prenos podataka između grafičkih procesorskih jedinica (GPU), memorije, mrežnih čipova, servera i data centara, umesto da se oslanja isključivo na električne signale koji putuju preko bakarnih kablova. Iako je bakar danas glavni standard povezivanja zbog svoje niže cene i visoke pouzdanosti, očekuje se da će fotonika vremenom postati istaknutija u infrastrukturi veštačke inteligencije.

Nvidia je već ponudila neke fotonske tehnologije kao deo svojih mrežnih rešenja i najavila je alate koji bi trebalo da omoguće fabrikama veštačke inteligencije da povežu milione GPU-ova na različitim lokacijama, uz drastično smanjenje potrošnje energije i operativnih troškova.

"Količina kapaciteta silicijumske fotonske tehnologije koja nam je potrebna je znatno veća nego što svet danas ima. Zato sarađujemo sa lancem snabdevanja kako bismo bili sigurni da im možemo pomoći da izgrade kapacitete", rekao je izvršni direktor Nvidia-e, Jensen Huang, u martu ove godine, piše tportal.

Proizvođač čipova AMD pridružio se Nvidia-i u rundi finansiranja Ayer Labs-a, a 2025. godine je preuzeo startap Enosemi, zajedno sa investicijama u Teramount i Celestial AI, dok je odeljenje za rizični kapital Alphabet-a i Microsoft-a podržalo nEye u seriji C vrednoj 80 miliona dolara u aprilu.

Ali implementacija fotonike u celoj infrastrukturi veštačke inteligencije u velikim razmerama predstavlja izazove. Proizvodni prinosi na složenim ko-pakovanim optičkim sklopovima ostaju izazov jer je precizno poravnanje optičkih i silicijumskih komponenti težak proces sklon greškama. Kada nešto krene po zlu u procesu pakovanja, sklop se obično ne može preraditi.

Međutim, šire usvajanje tehnologije moglo bi početi već 2028. godine, izveštava Si-En-Bi-Si (CNBC).

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.