Kompanija je saopštila da će preuzimanje omogućiti proširenje ponude bezbednosnih rešenja namenjenih vladama, vojskama i operaterima kritične infrastrukture, u trenutku kada širom sveta raste zabrinutost zbog upotrebe dronova u vojnim sukobima i potencijalnih pretnji po civilne objekte, prenosi Rojters.



D-Fend Solutions, osnovan 2016. godine u Izraelu, razvija tehnologiju koja putem radio-talasa omogućava preuzimanje kontrole nad neovlašćenim dronovima tokom leta i njihovo bezbedno prizemljenje, bez ometanja drugih komunikacionih sistema.



Njegov vodeći sistem Enforce Air koristi se u više od 30 zemalja, uključujući članice NATO-a, za zaštitu vojnih baza, aerodroma i druge kritične infrastrukture.



Tehnologiju primenjuju i pojedine američke bezbednosne i odbrambene institucije.



Izvršni direktor i predsednik uprave Motorole, Greg Braun, ocenio je da rast broja neovlašćenih letelica zahteva naprednija rešenja od samog otkrivanja dronova, ističući da je sposobnost njihovog bezbednog preuzimanja i neutralisanja postala ključni bezbednosni izazov.



Akvizicija predstavlja nastavak širenja Motorole u oblasti bespilotnih sistema, nakon prošlogodišnje kupovine kompanije Silvus Technologies, vredne 4,4 milijarde dolara.



Očekuje se da će transakcija biti završena tokom četvrtog kvartala 2026. godine.



Prema navodima Motorole, D-Fend je u poslednje tri godine ostvarivao prosečan godišnji rast prihoda veći od 50 odsto, dok bi prihodi kompanije u 2026. mogli da dostignu oko 185 miliona dolara.



Prema procenama istraživačke kuće Mordor Intelligence, svetsko tržište tehnologija za zaštitu od dronova vredelo je 2,47 milijardi dolara u 2026, a do 2031. godine moglo bi da poraste na više od 8,4 milijarde dolara.



Neovlašćeni (rogue) dronovi su bespilotne letelice koje lete bez dozvole, mimo propisanih pravila ili predstavljaju potencijalnu bezbednosnu pretnju.



Taj izraz ne znači nužno da je dron kriminalan ili vojni, već da operater nema ovlašćenje da leti na određenom mestu ili na određeni način.



BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:





Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.