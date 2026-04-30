Panevropski indeks Stoxx 600 pao je za 0,4 odsto u ranim jutarnjim satima, dok su tržišta u Parizu, Frankfurtu i Milanu bila u crvenom.

Istovremeno, britanski FTSE 100 zabeležio je blagi rast.

Najveći pad u auto-industriji i bankama

Većina sektora zabeležila je gubitke, a najviše je pogođena automobilska industrija, koja je pala za 1,6 odsto. Bankarski sektor oslabio je za više od jedan odsto, dok su finansijske usluge takođe bile pod pritiskom.

S druge strane, sektor nafte i gasa bio je među retkima u plusu, zahvaljujući rastu cena energenata.

Nafta na ratnom maksimumu

Cena sirove nafte tipa Brent crude premašila je 126 dolara po barelu, dostigavši najviši nivo usled pojačanih tenzija.

Prema navodima portala Axios, američka vojska priprema planove koje bi trebalo da predstavi predsedniku Donald Trump, što je dodatno podgrejalo strahove od širenja sukoba.

Istovremeno, američki WTI takođe beleži rast, što ukazuje na širi pritisak na globalno tržište energenata.

Velike oscilacije akcija kompanija

Na korporativnom planu, akcije Stellantis pale su za skoro 8 odsto, uprkos boljoj od očekivane dobiti, što ukazuje na oprez investitora.

S druge strane, kompanija Magnum Ice Cream zabeležila je skok akcija od više od 10 odsto, zahvaljujući rastu prodaje.

Nemački Volkswagen takođe je bio u minusu nakon pada profita, dok su francuske banke BNP Paribas i Société Générale oslabile uprkos rastu dobiti, piše Telegraf Biznis.

Fokus na centralne banke

U nastavku dana investitori će pratiti odluke Evropska centralna banka i Banka Engleske o kamatnim stopama.

Iako se ne očekuju promene, pažnja će biti usmerena na signale o budućim potezima, posebno u kontekstu geopolitičkih tenzija i rasta cena energenata.

Kombinacija ratnih rizika, rasta cena nafte i neizvesnosti oko monetarne politike stvara snažan pritisak na globalna tržišta.

U narednim danima ključni faktor biće dalji razvoj situacije na Bliskom istoku i reakcije vodećih ekonomskih institucija.

