Nakon što je američka vojska sinoć izvela drugi talas vazdušnih napada na iranske radarske lokacije i sisteme protivvazdušne odbrane, Teheran je ponovo proglasio moreuz potpuno zatvorenim za sve vrste brodova.

Pratite razvoj događaja na Indeksu Iranski revolucionarni gardijski korpus (IRGC) je otišao korak dalje i zapretio da će otvoriti vatru na sve tankere i trgovačke brodove koji pokušaju da prođu kroz ovaj strateški morski prolaz.

S druge strane, Centralna komanda SAD (CENTCOM) je snažno demantovala ove tvrdnje, objavljujući na društvenoj mreži Iks da komercijalni brodovi nastavljaju da uplovljuju i izlaze iz moreuza bez prepreka.

Odluka nije na Vašingtonu ili Teheranu

U situaciji u kojoj dve zaraćene strane iznose potpuno suprotne tvrdnje, postavlja se pitanje: da li je Ormuzki moreuz u stvarnosti otvoren ili zatvoren?

Stručnjaci kažu da odluku na kraju neće doneti vlasti u Teheranu ili Vašingtonu.

"Da li je Ormuski moreuz otvoren ili ne odlučuju SAD, pa čak ni Iran. To odlučuju brodarske kompanije", rekao je za CNN Gregori Bru, viši analitičar u konsultantskoj kući za političke rizike Eurasija Grup.

On ističe da će moreuz biti otvoren tek kada brodarske kompanije procene da je bezbedno ponovo plovidti kroz njega, piše Indeks.hr

Posmatrano kroz tu sočivu, moreuz se trenutno može opisati kao praktično zatvoren. Broj vidljivih prolaza brodova dramatično je opao na niske dvocifrene brojeve, dok je pre rata oko 140 plovila dnevno prolazilo kroz moreuz.

Iako neki brodovi prolaze "u mraku" - isključujući svoje transpondere kako bi izbegli otkrivanje - činjenica je da brodarska industrija drži ključ, a njena procena rizika će odrediti da li ovaj plovni put funkcioniše za transport nafte i druge robe.

Borba za posleratnu kontrolu nad moreuzom Ormuski moreuz je u srcu sukoba i pregovora, a i SAD i Iran pokušavaju da uspostave dugoročnu kontrolu nad njegovom budućnošću.

Iran blokira plovni put od početka rata, ostavljajući hiljade mornara nasukanim na moru, dok su SAD odgovorile nametanjem pomorske blokade iranskih luka. Teheran je takođe osnovao Upravu za moreuz Persijskog zaliva (PGSA), novo telo preko kojeg iranska vojska planira da prati i kontroliše sav pomorski saobraćaj nakon rata.

S druge strane, SAD insistiraju da Iranu nikada neće biti dozvoljeno da samostalno vlada moreuzom. Predsednik SAD Donald Tramp je rekao da je američka vojska već pomogla oko 200 trgovačkih brodova da bezbedno prođu kroz moreuz u strogo poverljivoj misiji uprkos iranskim pretnjama.

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