Prema dostupnim informacijama, jahta je u petak oko 14.00 časova napustila marinu u Dubaiju, u subotu ujutru prešla strateški važan moreuz, a u nedelju rano stigla u Muskat.

"Nord" je jedna od najvećih privatnih jahti na svetu, sa dužinom od 142 metra. Ima 20 kabina, bazen, heliodrom i podmornicu, navodi industrijski izdavač "Superyacht Times".

Nije poznato kako je luksuzno plovilo dobilo dozvolu za prolazak kroz jednu od najosetljivijih pomorskih ruta na svetu, posebno u trenutku pojačanih tenzija između SAD i Irana. Od februara je Iran značajno ograničio pomorski saobraćaj kroz moreuz, koji je ključan za globalni transport nafte.

Ormuski moreuz inače predstavlja jednu od najvažnijih svetskih pomorskih ruta, kroz koju prolazi oko petine globalnih isporuka nafte. Trenutno, kroz njega prolazi tek mali broj brodova dnevno, dok je pre eskalacije sukoba taj broj iznosio između 125 i 140 plovila.

Predstavnik Alekseja Mordašova odbio je da komentariše prolazak jahte.

Mordašov, jedan od najbogatijih Rusa i vlasnik čeličane Severstal, nalazi se pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije zbog bliskih veza sa predsednikom Vladimirom Putinom.

Prema korporativnim i brodskim podacima iz 2025. godine, jahta je formalno registrovana na firmu u vlasništvu njegove supruge, sa sedištem u ruskom gradu Čerepovcu.

Istovremeno, u regionu se nastavljaju političke tenzije. Iran i SAD održavaju nesigurno primirje, dok je Vašington uveo ograničenja na iranske luke. Rusija i Iran su poslednjih godina dodatno ojačali saradnju, uključujući i sporazume o bezbednosnoj i obaveštajnoj saradnji, piše NDTV.

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči boravio je u Rusiji na sastanku sa predsednikom Vladimirom Putinom, nakon razgovora sa posrednicima u Pakistanu i Omanu.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.