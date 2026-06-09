Sredinom marta, članovi Međunarodne agencije za energiju (IEA) odlučili su da iz rezervi puste ukupno 411,9 miliona barela nafte i naftnih derivata. Nafta će činiti 72 odsto prodatih barela, a derivati 28 odsto, odlučili su. Evropa je odlučila da na tržište puste 73 miliona barela naftnih proizvoda i oko 35 miliona barela sirove nafte, prema podacima IEA.

Zalihe se troše brže nego što se očekivalo Sredinom maja, agencija je u svom redovnom mesečnom izveštaju procenila da su svetske zalihe nafte pale za 129 miliona barela u martu i za još 117 miliona barela u aprilu, uz prognozu da će ponuda zaostajati za potražnjom najmanje do oktobra, čak i ako se rat završi u junu.

Rezerve polako nestaju, upozorio je šef BASF-a u utorak u Međunarodnom klubu frankfurtskih poslovnih novinara.

"Ako se Ormuz uskoro ne otvori, mogli bismo da budemo svedoci još jednog cenovnog šoka u drugoj polovini godine, kako na tržištu nafte, tako i na tržištu naftnih derivata", kazaoi je on.

Rat u Iranu, ističe on, već je katapultirao cene energije na svetskim tržištima i dodatno podstakao inflaciju.

Snabdevanje gasom do sada bez većih problema

Prema njegovim rečima, snabdevanje gasom za sada nije veliki problem. Kina je glavni potrošač, a u slučaju povećanja cene, prelazi na ugalj, što smanjuje globalnu potražnju i smanjuje pritisak na tržište.

Hemijska industrija prolazi kroz ono što bi mogao biti najteži period u poslednjih 25 godina, naglasio je Kamiet, navodeći pritisak visokih cena energije, troškova proizvodnje i evropskih nameta na CO₂, posebno u segmentu amonijaka.

Evropa će i dalje imati jaku hemijsku industriju za deset godina, smatra on, iako bi se njena struktura mogla fundamentalno promeniti. BASF restrukturira poslovanje BASF se dugo bori sa visokim troškovima energije u svojoj matičnoj Nemačkoj, globalnim prekomernim kapacitetima i jakom konkurencijom iz Kine, piše Indeks.hr

Nedavno je najavio smanjenje fiksnih troškova u svom osnovnom poslovanju do 20 procenata i novi talas otpuštanja, kao deo restrukturiranja i jačeg fokusa na osnovne poslove.

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