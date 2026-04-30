"Mislim da je to sjajno", rekao je Tramp novinarima u Beloj kući, komentarišući odluku UAE.

Tramp: niže cene goriva su moguće

Američki predsednik smatra da bi izlazak UAE iz OPEK-a mogao dovesti do šireg efekta na tržištu energenata.

"Mislim da je to, na kraju, dobra stvar za snižavanje cene goriva, snižavanje cene nafte, snižavanje svega", rekao je Tramp, dodajući da u organizaciji već postoje određeni problemi.

UAE napuštaju OPEK od 1. maja

Ujedinjeni Arapski Emirati najavili su da će od 1. maja zvanično istupiti iz OPEK-a i OPEK plus formata, što predstavlja ozbiljan udarac ovoj organizaciji.

Ova odluka dolazi u trenutku velikih geopolitičkih tenzija i energetske krize, dodatno pogoršane sukobima na Bliskom istoku, uključujući rat između SAD, Izraela i Irana.

Pritisak na OPEK i Saudijsku Arabiju

Analitičari ocenjuju da bi izlazak UAE mogao oslabiti jedinstvo unutar OPEK-a, posebno u odnosu na njegovog de fakto lidera, Saudijska Arabija.

Tramp je i ranije kritikovao OPEK, optužujući ga da „pljačka ostatak sveta“ kroz visoke cene nafte, dok je američku vojnu podršku regionu povezivao sa energetskom politikom.

Koliki je značaj OPEK-a

OPEK proizvodi više od trećine svetske nafte i ima ključnu ulogu u stabilizaciji tržišta energenata. Organizacija je osnovana 1960. godine, a kasnije je proširena saradnjom sa dodatnim

proizvođačima kroz OPEK plus format, uključujući Rusija i druge zemlje.

Izlazak UAE iz OPEK-a mogao bi označiti početak većih promena na globalnom tržištu nafte.

U narednom periodu biće jasno da li će ovaj potez zaista dovesti do pada cena ili dodatno destabilizovati već uzdrmano energetsko tržište.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027: