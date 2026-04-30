"Mislim da je to sjajno", rekao je Tramp novinarima u Beloj kući, komentarišući odluku UAE.
Tramp: niže cene goriva su moguće
Američki predsednik smatra da bi izlazak UAE iz OPEK-a mogao dovesti do šireg efekta na tržištu energenata.
"Mislim da je to, na kraju, dobra stvar za snižavanje cene goriva, snižavanje cene nafte, snižavanje svega", rekao je Tramp, dodajući da u organizaciji već postoje određeni problemi.
UAE napuštaju OPEK od 1. maja
Ujedinjeni Arapski Emirati najavili su da će od 1. maja zvanično istupiti iz OPEK-a i OPEK plus formata, što predstavlja ozbiljan udarac ovoj organizaciji.
Ova odluka dolazi u trenutku velikih geopolitičkih tenzija i energetske krize, dodatno pogoršane sukobima na Bliskom istoku, uključujući rat između SAD, Izraela i Irana.
Pritisak na OPEK i Saudijsku Arabiju
Analitičari ocenjuju da bi izlazak UAE mogao oslabiti jedinstvo unutar OPEK-a, posebno u odnosu na njegovog de fakto lidera, Saudijska Arabija.
Tramp je i ranije kritikovao OPEK, optužujući ga da „pljačka ostatak sveta“ kroz visoke cene nafte, dok je američku vojnu podršku regionu povezivao sa energetskom politikom.
Koliki je značaj OPEK-a
OPEK proizvodi više od trećine svetske nafte i ima ključnu ulogu u stabilizaciji tržišta energenata. Organizacija je osnovana 1960. godine, a kasnije je proširena saradnjom sa dodatnim
proizvođačima kroz OPEK plus format, uključujući Rusija i druge zemlje.
Izlazak UAE iz OPEK-a mogao bi označiti početak većih promena na globalnom tržištu nafte.
U narednom periodu biće jasno da li će ovaj potez zaista dovesti do pada cena ili dodatno destabilizovati već uzdrmano energetsko tržište.
BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:
Komentari (0)