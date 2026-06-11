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Nafta, evro i berze pod pritiskom - danas je dan odluke za evropsku ekonomiju

Evropska i svetska finansijska tržišta danas pokazuju mešovite rezultate dok investitori sa velikom pažnjom čekaju odluku Evropske centralne banke o kamatnim stopama.

Autor:  Dubravka Jovanović
11.06.2026.10:35
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Nafta, evro i berze pod pritiskom - danas je dan odluke za evropsku ekonomiju
Foto:Shutterstock
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Evropski berzanski indeksi jutros su kretali neujednačeno, dok su cene energenata, zlata i valuta pokazale različite trendove. Glavna pažnja tržišta usmerena je na odluku Evropske centralne banke (ECB), koja će biti saopštena u 14.15 časova.

Nafta ispod 90 dolara, ali i dalje pod pritiskom

Cena američke sirove nafte WTI pala je za 0,42% i iznosi oko 89,54 dolara po barelu, dok je Brent nafta oslabila za 0,73% i kreće se oko 92,60 dolara.

Iako je zabeležen blagi pad, tržište i dalje ostaje osetljivo na geopolitičke tenzije i odluke centralnih banaka koje mogu uticati na globalnu potražnju za energentima.

Evropske berze bez jasnog pravca

Glavni evropski indeksi danas su bez jedinstvenog pravca:

  • nemački DAX pao je za 0,12%

  • francuski CAC 40 porastao je za 0,31%

  • britanski FTSE 100 ojačao je za 0,38%

  • moskovski MOEX ostao je gotovo nepromenjen

Investitori su oprezni uoči odluke ECB, jer se očekuje da bi nova promena kamatnih stopa mogla da utiče na inflaciju, privredni rast i kretanje kapitala u evrozoni.

ECB pred novim povećanjem kamata

Prema očekivanjima tržišta, Evropska centralna banka mogla bi da poveća kamatne stope za 25 baznih poena, čime bi stopa na depozite bila podignuta na 2,25%.

Takav potez predstavlja odgovor na i dalje povišenu inflaciju i rast cena energenata.

Uz odluku o kamatama, ECB će objaviti i nove makroekonomske projekcije. Analitičari očekuju da će prognoze inflacije za 2026. i 2027. godinu biti više nego u prethodnim izveštajima, što dodatno povećava neizvesnost na tržištima.

Energenti, gas i roba: mešoviti signali

Na evropskom tržištu energenata, julski fjučersi prirodnog gasa na TTF berzi u Amsterdamu trgovani su oko 51 evra po megavat-satu.

Na robnim tržištima zabeleženi su različiti pravci:

  • zlato je poraslo na oko 4.107 dolara po unci, što ukazuje na povećanu potražnju za sigurnim ulaganjem

  • pšenica je oslabila i pala na oko 5,85 dolara po bušelu

Valute i globalna kretanja

Evro se na Forex tržištu kreće oko 1,1545 dolara, bez većih promena u odnosu na prethodni period, prenosi Tanjug.

U isto vreme, američka berza je prethodnog dana završila trgovanje u minusu. Indeks Dau Džons pao je za 1,87%, S&P 500 za 1,62%, dok je Nasdaq izgubio 1,98% vrednosti.

Šta očekuju investitori?

Tržišta trenutno ulaze u fazu pojačane neizvesnosti.

Odluka ECB-a, zajedno sa inflacijom, kretanjem cena energenata i globalnim ekonomskim usporavanjem, biće ključni faktori koji će oblikovati naredne poteze investitora.

Analitičari upozoravaju da bi i najmanja promena u tonu centralne banke mogla da izazove nove oscilacije na berzama širom Evrope.

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Nafta kamata Evropska centalna banka

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