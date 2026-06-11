Nafta, evro i berze pod pritiskom - danas je dan odluke za evropsku ekonomiju

Evropski berzanski indeksi jutros su kretali neujednačeno, dok su cene energenata, zlata i valuta pokazale različite trendove. Glavna pažnja tržišta usmerena je na odluku Evropske centralne banke (ECB), koja će biti saopštena u 14.15 časova.
Nafta ispod 90 dolara, ali i dalje pod pritiskom
Cena američke sirove nafte WTI pala je za 0,42% i iznosi oko 89,54 dolara po barelu, dok je Brent nafta oslabila za 0,73% i kreće se oko 92,60 dolara.
Iako je zabeležen blagi pad, tržište i dalje ostaje osetljivo na geopolitičke tenzije i odluke centralnih banaka koje mogu uticati na globalnu potražnju za energentima.
Evropske berze bez jasnog pravca
Glavni evropski indeksi danas su bez jedinstvenog pravca:
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nemački DAX pao je za 0,12%
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francuski CAC 40 porastao je za 0,31%
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britanski FTSE 100 ojačao je za 0,38%
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moskovski MOEX ostao je gotovo nepromenjen
Investitori su oprezni uoči odluke ECB, jer se očekuje da bi nova promena kamatnih stopa mogla da utiče na inflaciju, privredni rast i kretanje kapitala u evrozoni.
ECB pred novim povećanjem kamata
Prema očekivanjima tržišta, Evropska centralna banka mogla bi da poveća kamatne stope za 25 baznih poena, čime bi stopa na depozite bila podignuta na 2,25%.
Takav potez predstavlja odgovor na i dalje povišenu inflaciju i rast cena energenata.
Uz odluku o kamatama, ECB će objaviti i nove makroekonomske projekcije. Analitičari očekuju da će prognoze inflacije za 2026. i 2027. godinu biti više nego u prethodnim izveštajima, što dodatno povećava neizvesnost na tržištima.
Energenti, gas i roba: mešoviti signali
Na evropskom tržištu energenata, julski fjučersi prirodnog gasa na TTF berzi u Amsterdamu trgovani su oko 51 evra po megavat-satu.
Na robnim tržištima zabeleženi su različiti pravci:
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zlato je poraslo na oko 4.107 dolara po unci, što ukazuje na povećanu potražnju za sigurnim ulaganjem
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pšenica je oslabila i pala na oko 5,85 dolara po bušelu
Valute i globalna kretanja
Evro se na Forex tržištu kreće oko 1,1545 dolara, bez većih promena u odnosu na prethodni period, prenosi Tanjug.
U isto vreme, američka berza je prethodnog dana završila trgovanje u minusu. Indeks Dau Džons pao je za 1,87%, S&P 500 za 1,62%, dok je Nasdaq izgubio 1,98% vrednosti.
Šta očekuju investitori?
Tržišta trenutno ulaze u fazu pojačane neizvesnosti.
Odluka ECB-a, zajedno sa inflacijom, kretanjem cena energenata i globalnim ekonomskim usporavanjem, biće ključni faktori koji će oblikovati naredne poteze investitora.
Analitičari upozoravaju da bi i najmanja promena u tonu centralne banke mogla da izazove nove oscilacije na berzama širom Evrope.
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