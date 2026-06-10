Američke berze otvorile su trgovanje u pozitivnom raspoloženju nakon što su cene nafte značajno pale, a investitori procenili da bi sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana mogao uskoro da bude postignut.

Najveću pažnju tržišta privukao je pad cene američke sirove nafte, koja je izgubila gotovo četiri odsto vrednosti. To je odmah podstaklo optimizam među investitorima, koji niže cene energenata vide kao potencijalni podsticaj privredi i poslovanju kompanija, prenosi Tanjug.

Pozitivna očekivanja odrazila su se i na glavne berzanske indekse. Indeks S&P 500 zabeležio je rast, dok je industrijski indeks Dow Jones ojačao za više od 200 poena. Tehnološki Nasdaq ostao je uglavnom stabilan.

Šta je pokrenulo tržišta?

Investitori su reagovali na izjavu američkog predsednika Donalda Trampa da bi sporazum između Vašingtona i Teherana mogao da bude postignut u narednim danima.

Takav scenario povećava očekivanja da bi moglo doći do smirivanja tenzija na Bliskom istoku, što direktno utiče na kretanje cena energenata i globalnih tržišta.

Kada cene nafte padaju, mnoge kompanije imaju niže troškove poslovanja, što investitori uglavnom doživljavaju kao pozitivan signal za ekonomiju.

Tehnološki sektor ponovo u fokusu

Pored nafte, pažnja tržišta bila je usmerena i na tehnološke kompanije, posebno proizvođače čipova, koji nastavljaju oporavak nakon prethodnih oscilacija.

Sektor veštačke inteligencije dodatno je privukao interesovanje investitora nakon novih informacija o potencijalnim velikim berzanskim debijima tehnoloških kompanija.

Poslednjih godinu dana upravo su akcije povezane sa veštačkom inteligencijom bile među najvećim dobitnicima na tržištu, zahvaljujući rastu potražnje za naprednim čipovima i AI tehnologijama.

Oprez uprkos optimizmu

Iako su tržišta trenutno u pozitivnom raspoloženju, pojedini analitičari upozoravaju da bi snažan rast akcija tehnoloških kompanija mogao da uspori nakon višemesečnog uzleta.

Investitori će u narednom periodu pažljivo pratiti razvoj situacije na Bliskom istoku, kretanje cena nafte i nove podatke iz tehnološkog sektora, koji trenutno imaju najveći uticaj na raspoloženje na globalnim finansijskim tržištima.

Za sada, kombinacija nižih cena energenata i nade u smirivanje geopolitičkih tenzija donela je dugo očekivani optimizam na Volstrit.

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