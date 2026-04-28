Kako prenosi Euractiv, portparol EK istakao je da je Evropska unija jedno od najotvorenijih tržišta u svetu i da očekuje uzajamnu otvorenost.

Drugi portparol Komisije naveo je da su predlozi EU "pažljivo kalibrisani" kako bi ostvarili ekonomske i šire ciljeve za građane i privredu, uz naglasak da Brisel preduzima sve korake kako bi zakon bio usklađen sa pravilima Svetske trgovinske organizacije, prenosi Tanjug.

On je dodao da je EU spremna na dijalog sa globalnim partnerima i razmenu stavova o svojim politikama.

Zakon, formalno nazvan Akt o industrijskom ubrzanju (IAA), koji je Evropska komisija predstavila u martu, ograničava pristup kompanijama van EU, subvencijama i javnim tenderima u nizu industrijskih i sektora zelene tehnologije u kojima dominiraju kineske firme.

Reakcija Brisela usledila je nakon što je kinesko Ministarstvo trgovine osudilo IAA, uz tvrdnju da zakon krši pravila Svetske trgovinske organizacije i predstavlja diskriminaciju kineskih kompanija.

Peking je upozorio da će uvesti kontramere ukoliko EU "ignoriše sugestije Kine i insistira" na usvajanju zakona, koji još treba da odobre države članice i Evropski parlament.

"Ukoliko Evropska unija zanemari kineske sugestije i nastavi sa usvajanjem zakona, što može da našteti interesima kineskih kompanija, Kina će preduzeti kontramere kako bi čvrsto zaštitila legitimna prava i interese kineskih preduzeća", istakao je portparol kineskog ministarstva, dodajući da je to ministarstvo dostavilo komentare Evropskoj komisiji.

