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Srbija

Veliki grad u Srbiji prvi put u istoriji dobija železničku vezu

Novi Pazar ulazi u novu fazu urbanog razvoja.

Autor:  Dubravka Jovanović
11.06.2026.10:22
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Veliki grad u Srbiji prvi put u istoriji dobija železničku vezu
Foto: Pixabay
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Usvojene izmene Generalnog urbanističkog plana donose važne promene koje bi u narednim godinama mogle značajno da utiču na saobraćaj, privredu i svakodnevni život građana Novog Pazara.

Odbornici Skupštine grada usvojili su drugu izmenu Generalnog urbanističkog plana (GUP), dokumenta koji definiše pravac razvoja grada u narednom periodu. Najvažnije novine odnose se na izgradnju nove trase obilaznice, unapređenje saobraćajne infrastrukture, stvaranje uslova za železničko povezivanje sa Raškom, ali i realizaciju nekoliko važnih projekata od značaja za lokalnu zajednicu, prenosi Sandžak Danas.

Nova obilaznica trebalo bi da rastereti grad

Jedna od ključnih promena odnosi se na severozapadnu obilaznicu oko Novog Pazara.

Prema rečima gradskih urbanista, dosadašnje plansko rešenje nije pružalo dovoljno funkcionalno saobraćajno povezivanje, zbog čega je izrađena nova trasa.

Cilj je da se obezbedi efikasnija veza sa državnim putem prema Kraljevu, ali i sa budućom brzom saobraćajnicom koja se planira u ovom delu Srbije.

Za građane to bi moglo da znači manje gužve kroz gradsko jezgro, brže putovanje i bolje uslove za razvoj privrede.

Bolje povezivanje sa Sjenicom i Bosnom i Hercegovinom

Nova saobraćajna rešenja predviđaju i kvalitetnije povezivanje pravaca prema Sjenici, kao i prema Bosni i Hercegovini.

U gradu veruju da bi takva infrastruktura mogla da donese veći protok robe, lakše poslovanje privrednika i privlačenje novih investicija.

Mnogi građani godinama ukazuju na potrebu boljeg povezivanja ovog dela Srbije sa ostatkom zemlje, a upravo bi ovakvi projekti mogli da doprinesu tome.

Posle decenija čekanja – stiže li železnica?

Posebnu pažnju privukla je najava da izmene plana ostavljaju prostor za buduću železničku vezu između Raške i Novog Pazara.

Reč je o projektu koji se godinama pominje kao jedan od najvažnijih infrastrukturnih poduhvata za ceo region.

Kako je navedeno tokom sednice, planska dokumentacija usklađena je sa razgovorima vođenim sa predstavnicima železničkog sektora, čime su stvoreni preduslovi za buduću realizaciju projekta.

Za mnoge stanovnike Novog Pazara upravo bi železnica mogla da predstavlja istorijski iskorak u povezivanju grada sa ostatkom Srbije.

Rešeno i pitanje Kolo džamije

Usvojenim izmenama regulisano je i pitanje lokacije za izgradnju Kolo džamije.

Prema ranije postignutom dogovoru između Grada Novog Pazara i Islamske zajednice u Srbiji, zemljište na prostoru nekadašnje gradske toplane biće namenjeno za izgradnju verskog objekta.

Time je rešen jedan od važnih urbanističkih i društvenih projekata o kojem se govorilo prethodnih godina.

Novi Pazar pred velikim promenama

Gradske vlasti ocenjuju da usvojene izmene predstavljaju važan korak ka modernizaciji Novog Pazara i stvaranju boljih uslova za život građana.

Nova saobraćajna infrastruktura, mogućnost dolaska železnice i unapređenje urbanog planiranja mogli bi da promene način na koji se grad razvija u narednim decenijama.

Za građane to nisu samo linije na mapi i planski dokumenti – već projekti koji bi mogli da donesu brže putovanje, nova radna mesta, veće investicije i kvalitetniji život.

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Grad Novi Pazar voz

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