"Ministarstvo ekonomije obaveštava da je danas u dva sata ujutru nastavljen prijem nafte u Slovačku preko naftovoda Družba", navodi se u saopštenju ministarstva, koje prenosi Rojters.

Aktiviranjem naftovoda Družba okončana je obustava transporta ruske nafte prema Slovačkoj, koja je trajala od kraja januara.

Ukrajinske vlasti su ranije saopštile da je naftovod Družba, na delu teritorije preko Ukrajine, oštećen u ruskim napadima, zbog čega je bio obustavljen transport nafte preko njega.

