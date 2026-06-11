Rajaner pod istragom zbog naplate sedenja roditelja pored dece

Prema navodima britanskog regulatora, uslovi poslovanja kompanije predviđaju da najmanje jedan roditelj ili staratelj mora sedeti pored deteta, uključujući i decu sa invaliditetom. Međutim, za rezervaciju takvog sedišta naplaćuje se dodatna naknada, koja u proseku iznosi oko osam funti po letu.

Da li je naknada zakonita?

Britanska agencija za zaštitu konkurencije i potrošača (CMA) ispitaće da li ovakva praksa predstavlja nepošten uslov poslovanja i kršenje propisa o zaštiti potrošača, piše Klix.

Prema informacijama kojima raspolaže regulator, Rajner je jedina velika avio-kompanija koja leti iz Velike Britanije, a koja roditeljima naplaćuje dodatni trošak kako bi sedeli pored svoje dece.

Šta kaže Rajner?

Iz Rajnera odbacuju optužbe i navode da istragu smatraju neosnovanom.

Kompanija tvrdi da ne naplaćuje direktno da dete sedi pored roditelja, već da roditelji i staratelji plaćaju rezervaciju sedišta ukoliko žele da budu smešteni zajedno sa decom tokom leta.

Prema pravilima kompanije, najmanje jedan roditelj mora da sedi pored dece uzrasta od dve do 11 godina kroz sistem porodičnog rasporeda sedišta.

Cena rezervacije kreće se od 4,50 do 13,50 evra po sedištu, a naknada se obračunava i za odlazni i za povratni let.

Šta će istraga utvrditi?

Britanski regulator želi da proveri da li Rajner roditeljima naplaćuje trošak koji zapravo proizlazi iz obaveza kompanije da obezbedi bezbednost dece i putnika sa invaliditetom.

Takođe će biti ispitano da li su putnici dovoljno jasno obavešteni o tim troškovima prilikom kupovine karata.

Kako rade druge avio-kompanije?

Većina drugih avio-prevoznika omogućava da deca sede pored roditelja bez dodatne naknade ili automatski raspoređuje porodice na susedna sedišta tokom rezervacije leta.

Zbog toga je upravo ova praksa Ryanaira privukla pažnju regulatora i pokrenula pitanje da li su putnici nepotrebno izloženi dodatnim troškovima.

Viša direktorka CMA za zaštitu potrošača, Hayley Fletcher, izjavila je da će istraga detaljno analizirati način na koji Rajner organizuje porodična sedišta, kao i da li su troškovi transparentno predstavljeni putnicima pre kupovine karata.

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