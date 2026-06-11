Snižena cena goriva do kraja juna - Nemačke sprema nastavak olakšica

Građani Nemačke mogli bi da dobiju nove olakšice za gorivo ukoliko cene energenata nastave da rastu tokom leta. To je najavila ministarka rada Bärbel Bas, ističući da će vlada pažljivo pratiti situaciju na tržištu i reagovati ukoliko troškovi za građane postanu preveliki, prenosi Fenix.

Vlada kancelara Friedrich Merz prethodno je uvela privremene poreske olakšice na gorivo u trajanju od dva meseca, kako bi ublažila udar na kućne budžete i usporila rast inflacije. Međutim, kako se približava kraj te mere, raste pitanje šta će uslediti dalje.

"Ako teret za građane ostane previsok, sigurno ćemo morati ponovo da razgovaramo o dodatnim koracima", poručila je Basova u razgovoru za nemačke medije.

Rat i energenti ponovo podižu cene

Najveći pritisak na evropska tržišta dolazi zbog sukoba na Bliskom istoku, koji je izazvao snažne poremećaje na tržištu nafte. Posebnu zabrinutost izaziva situacija oko Ormuskog moreuza, jednog od najvažnijih svetskih pravaca za transport nafte.

Svaki poremećaj u tom regionu gotovo trenutno utiče na cene goriva širom sveta, a posledice najbrže osećaju građani kroz skuplje punjenje rezervoara, više troškove transporta i rast cena robe i usluga.

Koliko su vozači do sada uštedeli?

Prema procenama, nemačka vlada je kroz poreske olakšice smanjila cenu goriva za oko 17 centi po litru. Iako je mera donela određeno olakšanje vozačima, deo ekonomista smatra da nije dovoljno precizna i da ne pomaže najugroženijim građanima na najefikasniji način.

Ipak, za milione ljudi koji svakodnevno koriste automobile, svako smanjenje cena na pumpama predstavlja značajnu pomoć u periodu kada troškovi života rastu.

Građani čekaju odluku

Za sada nema konačne odluke o produženju ili uvođenju novih subvencija, ali poruke iz Berlina pokazuju da vlada ostavlja otvorena vrata za dodatne mere ukoliko se energetska kriza produži.

Mnogi građani širom Evrope sa pažnjom prate razvoj situacije, jer rast cena goriva ne pogađa samo vozače. On utiče na cenu hrane, transporta, grejanja i gotovo svakodnevnih troškova, zbog čega svaka državna pomoć može da napravi razliku u kućnom budžetu.

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