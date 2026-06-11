Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović na svom Instagram nalogu napisala da će Srbija, ukoliko Gaspromnjeft napravi dogovor sa MOL-om o prodaji 56,15 odsto udela u NIS-u, a američki OFAC odobri transakciju, kupiti dodatnih 5 odsto akcija u NIS-u.
Kako je ministarka navela, to će Srbiji dati dodatna prava kada je u pitanju donošenje ili blokiranje važnih odluka za našu zemlju.
- Što se rada Rafinerije u Pančevu tiče, mađarska strana se obavezala da će Rafinerija nastaviti da radi kao i do sada, sa najmanje istim prosečnim godišnjim kapacitetima kao u poslednje četiri godine pre uvođenja američkih sankcija, kada je NIS odlično poslovao - istakla je ministarka, dodajući da je upravo rad tog postrojenja bio jedno od ključnih pitanja za srpsku stranu.
Ona dodaje i da će članovi srpske strane u Odboru direktora NIS-a imati "generalno veća ovlašćenja nego do sada" u donošenju ili blokiranju eventualno nepovoljnih odluka za Srbiju, piše eKapija.
- Takav uticaj država Srbija nije imala od 2008. godine, kada je NIS privatizovan. Nastavljamo da radimo posvećeno na pronalaženju dugoročnog rešenja za NIS-a usled uvođenja američkih sankcija, za koje država Srbija, njena Vlada, ili njeni građani nisu ništa krivi - napisala je Đedović Handanović.
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Srbija
Postignut dogovor Srbije i MOL-a oko NIS-a
Srbija i kompanija MOL zatvorili su sva otvorena pitanja i postigli su kompromis kada je u pitanju ugovor akcionara (Shareholder Agreement) u vezi sa mađarskim otkupom većinskog udela u Naftnoj industriji Srbije (NIS), koji se nalazi pod američkim sankcijama.
Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović na svom Instagram nalogu napisala da će Srbija, ukoliko Gaspromnjeft napravi dogovor sa MOL-om o prodaji 56,15 odsto udela u NIS-u, a američki OFAC odobri transakciju, kupiti dodatnih 5 odsto akcija u NIS-u.
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