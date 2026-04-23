Studija, zasnovana na anketi 400 nemačkih filijala međunarodnih kompanija, pokazuje pad indeksa atraktivnosti lokacije na najnižu tačku od početka ankete 2017. godine.

Oko 43 odsto ispitanika ocenilo je Nemačku kao najgoru u Evropskoj uniji po pitanju troškova energije.

Više od dve trećine svrstalo ju je među pet sa najslabijom digitalnom infrastrukturom, a trećina je Nemačku postavila na poslednje mesto u EU.

Nemačka je takođe dobila loše ocene u pogledu dostupnosti kvalifikovane radne snage, poreza i digitalizacije javne uprave.

Istovremeno, ekonomska situacija anketiranih kompanija se takođe pogoršala. Više od polovine je opisalo trenutne poslovne uslove kao loše ili veoma loše, u poređenju sa oko petinom u izdanju studije iz 2023. godine. U tom kontekstu, strane kompanije su postale opreznije u pogledu ulaganja u Nemačku, piše Feniks magazin.

Udeo onih koji planiraju da smanje investicije od 2023. godine se više nego udvostručio, na 23 procenta. Istina je da Nemačka stoji bolje u nekim drugim oblastima. Oko dve trećine ispitanika rangiralo ju je među pet najboljih zemalja EU po javnoj bezbednosti i političkoj stabilnosti, a za većinu ona ostaje veliko i važno tržište.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.