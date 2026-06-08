Vile na vodi, "infinity" bazeni i privatne plaže sada su dostupniji nego ikada - zbog pada broja stranih turista hoteli u Dubaiju okrenuli su se domaćim gostima, koji zahvaljujući velikim popustima sada mogu da priušte luksuz koji je ranije bio rezervisan uglavnom za bogate posetioce iz inostranstva.

Na veštačkom ostrvu Palma Džumeira, simbolu raskoši ovog zalivskog emirata, prostrani holovi luksuznih hotela ponovo su oživeli tokom vikenda i praznika zahvaljujući sve većem broju gostiju iz samih Ujedinjenih Arapskih Emirata, prenosi France24.

Državljane Emirata, ali i brojne strane radnike i doseljenike, koji čine oko 90 odsto stanovništva zemlje, privukle su nezapamćene promotivne ponude.

"Nikada nisam odsedeo u hotelu na Palmi jer su cene bile ogromne", rekao je Fadi Iskandarani, lekar iz Libana koji već pet godina živi u Dubaiju.

On je sa partnerkom proveo vikend u jednom od luksuznih hotelskih kompleksa na ostrvu.

"Atmosfera nije kao u vreme najveće posećenosti jer je zbog manjka turista nekoliko spratova zatvoreno, ali sam veoma zadovoljan. Zahvaljujući cenama za lokalno stanovništvo koje su i do četiri puta niže od uobičajenih, luksuz u Dubaiju postao je pristupačan", istakao je Iskandarani.

Dubai je tokom 2025. godine ugostio čak 19,5 miliona turista, a njegovih 827 hotela, među kojima su 173 hotela sa pet zvezdica, beležili su prosečnu popunjenost veću od 80 odsto.

Međutim, rat koji su 28. februara pokrenuli Izrael i Sjedinjene Američke Države protiv Irana, a koji se proširio na područje Zaliva, ozbiljno je uzdrmao reputaciju Dubaija kao sigurne turističke destinacije.

Iako je nakon stupanja na snagu primirja 8. aprila deo turista počeo da se vraća, oporavak je i dalje spor, kaže Majkl Robinson, direktor luksuznog hotela Anantara The Palm.

Hotel, poznat po vilama na vodi, veštačkim lagunama i enterijeru inspirisanom Tajlandom, sada privlači domaće goste popustima koji dostižu i 50 odsto.

"Vikendom, posebno subotom uveče, redovno prelazimo 90 odsto popunjenosti", objašnjava Robinson.

Međutim, od ponedeljka do četvrtka popunjenost pada na svega 20 do 30 procenata.

Nova klijentela predstavlja spas za hotelijere, ali sa sobom donosi i određene izazove. Jedan od najvećih problema jeste parking, jer domaći gosti uglavnom dolaze sopstvenim automobilima.

Ipak, finansijski efekat nije isti.

"Najveća razlika je u dužini boravka. Lokalni gosti dolaze na jednu ili dve noći, dok su međunarodni turisti ostajali nedelju dana, deset dana, a ponekad i dve nedelje", kaže Robinson.

Za sada, zahvaljujući domaćim gostima, hotel uspeva da održi profitabilnost bez otpuštanja zaposlenih.

Pojedini hoteli iskoristili su pad broja gostiju za renoviranje, poput čuvenog Burdž Al Araba, dok su drugi bili primorani da smanjuju broj zaposlenih ili plate radnicima, posebno objekti u centru grada koji se oslanjaju na poslovni turizam.

Jedan zaposleni u hotelu, koji je želeo da ostane anoniman, rekao je da mu je plata smanjena za 40 odsto.

Drugi radnik, zaposlen u luksuznom hotelu u susednom Abu Dabiju, dobio je nalog da uzme dvomesečno neplaćeno odsustvo, a tek nedavno je pozvan da se vrati na posao.

Uprkos trenutnim problemima, Robinson veruje da bi oporavak mogao da usledi veoma brzo.

"Ako u narednim nedeljama bude postignut bilo kakav sporazum i situacija se stabilizuje, verujem da će se turisti vratiti mnogo brže nego što većina ljudi očekuje", zaključio je on.

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