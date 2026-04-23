Na stočnoj pijaci u Užicu došlo je do rasta cene teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma, gde je dominirao iznos od 800 dinara po kilogramu.

Istovremeno, krave za klanje iste rase bile su jeftinije i prodavale su se najčešće za 310 din/kg. Cena tovnih bikova preko 500 kilograma ostala je nepromenjena i iznosila je 460 din/kg.

Pad cena zabeležen je u klanicama Zlatiborskog regiona, gde su krave za klanje takođe bile jeftinije. S druge strane, u Šapcu i okolini evidentiran je blagi pad cene teladi do 160 kilograma, sa dominantnom cenom od 930 din/kg, dok je tovna junad preko 480 kilograma dostizala cenu od 500 din/kg. Ponuda je bila dobra, ali je obim otkupa bio slabiji nego prethodne sedmice, piše STIPS.

Promene u Loznici, Beogradu i drugim regionima

U Loznici je zabeležen rast otkupne cene tovnih bikova preko 500 kilograma na 410 din/kg, ali uz slabu ponudu i tražnju. Na pijaci u ovom gradu nije bilo prodaje teladi ni ostalih kategorija goveda.

U klanicama na području Beograda cena tovnih bikova ostala je stabilna na 460 din/kg, bez promena u obimu ponude i otkupa. U južnobačkom regionu tovna junad preko 480 kilograma otkupljivana su po 470 din/kg uz prosečan promet.

U Raškom regionu telad do 160 kilograma prodavana su po 850 din/kg, dok su tovni bikovi držali cenu od 460 din/kg, a krave za klanje 330 din/kg.

Pad cena prasadi širom Srbije

Pad cena prasadi zabeležen je na više lokacija. U Obrenovcu je cena prasadi od 16 do 25 kilograma pala na 400 din/kg. U Čačku su cene dodatno niže – do 15 kilograma po 400 din/kg, a do 25 kilograma po 380 din/kg. U Kraljevu je dominantna cena bila 380 din/kg.

Sličan trend zabeležen je i u Loznici, gde su prasad koštala oko 450 din/kg, uz bolju ponudu i slabiju tražnju. U klanicama Podrinjskog regiona cena prasadi pala je na 450 din/kg, a tovnih svinja na 180 din/kg.

U Nišavskom regionu otkupna cena prasadi iznosila je 320 din/kg, dok je na pijaci u Nišu bila oko 380 din/kg.

Za razliku od ovih sredina, u Mačvanskom regionu zabeležen je rast cena - prasad su dostizala 450 din/kg, dok su tovljenici koštali 140 din/kg.

Jagnjad skuplja u više gradova

Za razliku od svinjskog sektora, cene jagnjadi beleže rast u više delova Srbije. U Čačku je dominantna cena iznosila 470 din/kg, dok je u klanicama Mačvanskog regiona dostizala 500 din/kg.

U Kraljevu su jagnjad takođe poskupela na 500 din/kg, a isti iznos beleže i jarad. U Subotici i severnobačkom regionu cena jagnjadi porasla je na 451 din/kg.

Rast cena zabeležen je i u Loznici, gde su jagnjad prodavana za 480 din/kg, dok su klaničari plaćali istu cenu za otkup. U srednjebanatskom regionu cena je bila takođe 480 din/kg, uz nešto slabiji otkup.

U Leskovcu su jagnjad koštala 500 din/kg, jarad 400 din/kg, a ovce 200 din/kg. Pad cene ovaca zabeležen je u Raškom regionu, gde je dominantna cena iznosila 130 din/kg.

Neujednačeno tržište i uticaj ponude i tražnje

Kretanja na tržištu jasno pokazuju da odnos ponude i tražnje i dalje ima ključni uticaj na formiranje cena. Dok bolja ponuda i slabija tražnja obaraju cene prasadi, kod jagnjadi je situacija obrnuta, što dovodi do rasta cena.

Tržište stoke u Srbiji tako ostaje neujednačeno, sa značajnim regionalnim razlikama koje utiču i na proizvođače i na kupce.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.