Tokom godine i po dana, hiljade vozača plaćalo je naplatnu rampu koja nikada nije postojala. Ili bolje rečeno, da, postojala je, ali je bila potpuno lažna.

Situacija iz indijske države Gudžarat zvuči kao filmska priča koja je dobro funkcionisala 18 meseci. Prevaranti su uspeli da naplate ilegalne putarine naplate oko 700.000 evra pre nego što su otkriveni.

Sve zahvaljujući lažnoj infrastrukturi koja je savršeno replicirala "scenu" prave naplatne rampe na auto-putu.

Plan je bio osmišljen do najsitnijih detalja, počevši od samog prostora naplatne rampe. Organizatori su iskoristili prostor napuštene fabrike keramike da izgrade objekat koji je savršeno imitirao pravu naplatnu rampu.

Betonska konstrukcija, pokretne rampe, signalizacija, pa čak i upravljanje saobraćajem... sve je bilo osmišljeno tako da vozači veruju da voze zvaničnim putem. Ključ je bio i u ceni. Lažna putarina je koštala oko upola manje od prave, što je podstaklo vozače da se okrenu ovoj alternativi.

Prevara je išla dalje od "scenskih rekvizita" infrastrukture. Prevaranti su opravdavali postojanje naplatne rampe tvrdeći da će prihod biti iskorišćen za izgradnju hramova u obližnjem gradu. Argument koji je, u lokalnom kontekstu, dodatno ojačao kredibilitet operacije i mesecima sprečavao sumnje.

Međutim, prevara je na kraju otkrivena zbog "!sitnice". Zvanični auto-put, udaljen samo nekoliko kilometara, zabeležio je neobično nizak saobraćaj. To je, naravno, privuklo pažnju koncesionara.

Vlasti su počele da istražuju ovu anomaliju i analiza satelitskih snimaka otkrila je postojanje neodobrene infrastrukture koja je preusmeravala veliki deo saobraćaja, prenosi Jutarnji.hr/autoklub.

U tom trenutku je prevara razotkrivena.

Uhapšeni nakon naplate 700.000 evra

Indijska policija uhapsila je vlasnike zemljišta i upravnike ilegalne naplatne rampe, a svi su optuženi za organizovanje i vođenje jedne od najvećih prevara u saobraćaju poslednjih godina. Slučaj se dogodio 2023. godine, ali je tek sada dobio međunarodnu pažnju zbog svog neobičnog koncepta i izvršenja, piše Marka.

Više od prikupljenog iznosa, ono što je zapanjujuće jeste složenost prevare i lakoća kojom je toliko dugo ostala neprimećena. Jer, 18 meseci, niko nije sumnjao...

