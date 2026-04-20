Reč je o jasnom pokušaju jačanja izvoznog potencijala i pozicioniranja na globalnom tržištu odbrambene industrije.

Sistem Lancet-E, čiji je deo Z-51E, razvijen je tako da ponudi relativno jeftino, ali efikasno rešenje za precizne udare na taktičkom nivou. Sa cenom po jedinici koja se procenjuje između 35.000 i 40.000 dolara, ovaj dron predstavlja konkurentnu alternativu skupljim vođenim projektilima i kompleksnim bespilotnim sistemima, što ga čini posebno atraktivnim za zemlje sa ograničenim vojnim budžetima.

Mobilnost i jednostavnost upotrebe

Fokus na mobilnost, jednostavnost upotrebe i minimalnu infrastrukturnu podršku dodatno povećava njegov izvozni potencijal. Jednokratni lanseri, brza priprema i mogućnost disperzovanog raspoređivanja znače niže operativne troškove i manju potrebu za obukom, što su ključni faktori za kupce na tržištima u razvoju, piše Army recognition.

Istovremeno, predstavljanje na sajmu DSA 2026 u Maleziji ukazuje na strateško usmerenje Rusije ka azijskim i globalnim tržištima van Zapada, gde postoji rastuća potražnja za pristupačnim i skalabilnim sistemima naoružanja. Ovakvi proizvodi omogućavaju državama da unaprede svoje vojne kapacitete bez velikih kapitalnih ulaganja u kompleksnu infrastrukturu.

Ipak, postoje i ograničenja koja mogu uticati na dugoročnu isplativost. Relativno mala bojeva glava smanjuje efikasnost protiv oklopnih ciljeva, što često zahteva upotrebu većeg broja dronova po meti, povećavajući ukupne troškove operacija. Takođe, zavisnost od uvoznih elektronskih komponenti predstavlja potencijalni rizik za stabilnost proizvodnje i lanaca snabdevanja.

Uprkos tim izazovima, ZALA Z-51E se uklapa u širi trend razvoja „jeftinog preciznog oružja“, gde se kombinacijom niže cene i masovne proizvodnje postiže operativna prednost. Za Rusiju, ovaj sistem nije samo vojni alat, već i instrument za jačanje izvoza, deviznih priliva i tehnološkog uticaja na tržištima u razvoju.

Prednosti, ali i mane

Stručnjaci napominju i da ovo oružje ima mana: razvoj između 2025. i 2026. uključuje uvođenje procesorskih modula sličnih NVIDIA Džetson sistemima, koji omogućavaju praćenje ciljeva uz pomoć veštačke inteligencije u završnoj fazi, ali dron i dalje zahteva ljudsku kontrolu i zavisi od stabilne komunikacije. To ga čini ranjivim na elektronsko ometanje; gubitak signala može dovesti do neuspeha misije.

