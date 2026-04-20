"Samo jednu stvar hoću da zamolim ljude u Srbiji, što mislim da je mnogo važno, mi smo blizu da izdamo sada preko 96.000 rešenja za legalizaciju, pošto su ljudi pomalo zaboravili na to, to je strašno važan posao za svaku kuću u našoj zemlji, za svako domaćinstvo, za sve građane. Da zamolim ljude da plate tih 100 evra. Uglavnom su rešenja na 100 evra, dakle da plate to, jer izgubiće taj papir zbog neplaćenih 100 evra, prosto", rekao je Vučić, koji prisustvuje otvaranju novog železničkog mosta na reci Tamiš kod Tomaševca.

Poručio je da je to jedini način da dobiju rešenje ili će im to biti poništeno.

"Ako smo dali najnižu moguću cenu, onda ih molim da bar toliko odgovornosti ljudi pokažu i da to urade. Žao mi je što ni tih 100 evra niko drugi neće da traži osim mene, ali ja moram da kažem šta je zakonski posao i kako to ide da ljude zamolim, a mi ćemo da ubrzavamo ovo. Dakle, pre kraja aprila biće značajno preko 100. 000 izdatih rešenja, ukoliko ljudi plate po 100 evra", rekao je Vučić, piše Tanjug.

Ministarka građevinarstva Aleksandra Sofronijević je rekla da je rok za izdavanje 30 dana od dana dobijanja potvrde i obaveštenja o uplati.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.