Nema više izvoza kerozina - Rusija je uvela potpunu zabranu

Ruska vlada je danas uvela privremenu zabranu izvoza avionskog kerozina, koja će trajati od 1. juna do 30. novembra, kako bi stabilizovala domaće tržište goriva.

 

Autor:  Stanko Stamenković
01.06.2026.14:18
Foto: Karolis Kavolelis / Shutterstock.com
Prema saopštenju vlade u Moskvi, cilj ove mere je da se obezbedi stabilno snabdevanje u Rusiji u uslovima povećanih pritisaka na energetsko tržište, prenosi Interfaks. 

Zabrana obuhvata i kerozin kupljen na berzi, ali postoje izuzeci, uključujući pošiljke koje su već prošle carinsku proceduru pre nego što je zabrana stupila na snagu, isporuke u okviru međuvladinih sporazuma i gorivo u rezervoarima aviona u tranzitu. 

Ova odluka je doneta u okviru šire politike kontrole izvoza energenata, jer je u Rusiji već na snazi zabrana izvoza benzina za sve aktere na tržištu, dok je izvoz dizela i brodskog goriva ograničen za neke kategorije izvoznika. 

Cilj ovih mera je da se spreče nestašice i oscilacije cena na domaćem tržištu, posebno u letnjoj sezoni kada potrošnja goriva raste, napominje se u saopštenju. 

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,07 117,42 117,77
USD USD 100,55 100,85 101,15
CAD CAD 72,92 73,14 73,36
AUD AUD 72,04 72,26 72,48
GBP GBP 135,12 135,52 135,93
CHF CHF 128,22 128,61 128,99

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 62.863,00 €
ETH ETH 1.710,99 €
LTC LTC 44,16 €
DOT DOT 1,01 €
BCH BCH 255,50 €
LINK LINK 7,76 €
BNB BNB 596,48 €
XMR XMR 307,45 €
