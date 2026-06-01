Nema više izvoza kerozina - Rusija je uvela potpunu zabranu

Prema saopštenju vlade u Moskvi, cilj ove mere je da se obezbedi stabilno snabdevanje u Rusiji u uslovima povećanih pritisaka na energetsko tržište, prenosi Interfaks.

Zabrana obuhvata i kerozin kupljen na berzi, ali postoje izuzeci, uključujući pošiljke koje su već prošle carinsku proceduru pre nego što je zabrana stupila na snagu, isporuke u okviru međuvladinih sporazuma i gorivo u rezervoarima aviona u tranzitu.

Ova odluka je doneta u okviru šire politike kontrole izvoza energenata, jer je u Rusiji već na snazi zabrana izvoza benzina za sve aktere na tržištu, dok je izvoz dizela i brodskog goriva ograničen za neke kategorije izvoznika.

Cilj ovih mera je da se spreče nestašice i oscilacije cena na domaćem tržištu, posebno u letnjoj sezoni kada potrošnja goriva raste, napominje se u saopštenju.

