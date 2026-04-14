"Čak ni mi ne možemo promeniti geografiju. Rusija će ostati ovde, Mađarska će ostati ovde, učinićemo sve da diversifikujemo, ali to ne znači da ćemo se otcepiti. Uvek ćemo nabavljati naftu što jeftinije i što bezbednije moguće", rekao je Mađar, dan nakon što je partija Tisa ostvarila ubedljivu pobedu na parlamentarnim izborima, prenosi portal Indeks.hu.

On je rekao da je energetska bezbednost jedna od najvažnijih stvari za Mađarsku, ali i da je deiversifikacija najjefitniji način za nabavku sirovina, piše Tanjug.

Prema njegovim rečima, naftovod "Družba" i situacija u Iranu pokazuju da ova pitanja ugrožavaju snabdevanje Mađarske, zbog čega je u njenom interesu da diverzifikuje snabdevanje energijom.

Mađar je izrazio nadu da rat neće trajati godinama i da će Evropska unija nakon okončanja rata ukinuti sankcije Rusiji, ocenivši da nije u interesu Evrope da nabavlja sirovine po višim cenama jer bi to štetilo njenoj konkurentnosti.

"Niko neće braniti ljudska prava bolje od mene, ali nemojmo sebi pucati u nogu", rekao je Mađar.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:



Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.