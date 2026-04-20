Selo Postinje, kod Travnika, postepeno oživljava zahvaljujući inicijativi Pere Jurčevića. Iako je veći deo života proveo u Nemačkoj gde je izgradio karijeru i porodični život, njegova veza sa rodnim krajem nikada nije prekinuta, piše Dnevni avaz.

Nakon detinjstva provedenog u domovini, Jurčević je nastavio život u Nemačkoj gde se školovao i pokrenuo sopstveni posao.

Međutim, kako ističe, želja za povratkom je vremenom nadvladala stabilnost života u inostranstvu. Nakon rata, Postinje je, kao i mnoga sela, bilo napušteno.

Stanovništvo je raseljeno, a kuće i imanja su propadali ili menjali vlasnike. Suočen sa takvom situacijom, odlučio je da deluje: prodao je kuću u Nemačkoj i novac uložio u kupovinu nekretnina u svom rodnom selu.

"Kupio sam ono što je nekada bilo naše, kuće, livade, šume i polja. Skoro pola sela je sada ponovo u mom sećanju, ali sa ciljem da ga vratim u život“, rekao je Jurčević, prisećajući se detinjstva u Postinju.

Veliki planovi Njegova vizija nije zasnovana samo na emocijama i sećanjima, već na konkretnom planu razvoja turizma.

Njegov cilj je da Postinje pretvori u etno selo i atraktivnu turističku destinaciju, a ovog leta planira da pripremi oko 40 smeštajnih jedinica za goste.

"Život u tišini, prirodi i autentičnoj priči je ono što ljudi danas traže, a mi to imamo", rekao je, dodajući da mu je krajnji cilj trajni povratak u selo.

U realizaciji projekta ga podržava rođak i prijatelj Dragan Balta, koji živi u Švajcarskoj, ali deli istu ideju povratka.

Posebno ga raduje interesovanje mlađih generacija. Njegov sin i nevesta planiraju da se vrate sa svojom decom, što smatra ključnim za dugoročnu budućnost sela.

Jurčević smatra da bi njegova inicijativa mogla da podstakne i druge bivše seljane da se vrate, bar nakon penzionisanja. Podsećajući na prošlost, on naglašava da je Postinje pre rata imalo oko 120 stanovnika.

