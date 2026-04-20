Razvijen od strane američke filijale "Aramko Amerikas" sa sedištem u Detroitu, kompaktni atmosferski trocilindrični motor mogao bi predstavljati revolucionaran način da se postojeće platforme sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem pretvore u elektrifikovane sisteme ili da pomogne proizvođačima da sporije prodavane električne automobile preoblikuju u plagin hibride sa produženim dometom. Najbolje od svega, DHE (Dedicated Hybrid Engine – namenski hibridni motor) ne koristi previše komplikovanu tehnologiju, već se oslanja na jednostavna unapređenja i vrlo specifičan ciklus sagorevanja kako bi postigao 25 odsto veću efikasnost u odnosu na postojeća benzinsko-električna vozila.

Ušteda prostora i goriva

Aramkov motor nije namenjen da direktno pokreće točkove vozila, već se oslanja na elektromotore postavljene na oba kraja poprečnog pogonskog vratila koji pokreću desni i levi točak. Za razliku od sličnih sistema kod električnih vozila sa produženim dometom ili serijskih hibrida, DHE je od samog početka projektovan isključivo za hibridnu upotrebu, čime su eliminisani kompromisi koji nastaju kada se klasični motori prilagođavaju električnoj asistenciji. Čak i Hybrid Synergy Drive sistemi kompanije Toyota koriste benzinske motore koji postoje i u nehibridnim modelima, što podrazumeva određene kompromise u dizajnu.

DHE, s druge strane, radi u veoma usko definisanom opsegu obrtaja i ne oslanja se ni na snažan obrtni moment pri niskim obrtajima niti na maksimalnu snagu pri visokim, što omogućava idealan balans između performansi i efikasnosti. Zbog takve namene dodatni usisni i izduvni ventili nisu potrebni, pa trocilindrični motor ima ukupno samo šest ventila, kojima upravljaju jednostavni, ali pouzdani i energetski efikasni potisni štapovi (pushrod mehanizam). Kao rezultat, ventilni mehanizam je kompaktniji, jeftiniji i manje složen od modernih rešenja sa bregastim vratilima i četiri ventila po cilindru.

Kompaktnija glava motora omogućila je inženjerima u Detroitu da svakom cilindru daju duži hod klipa, čime se poboljšava termička efikasnost. DHE je takođe skalabilan dizajn – pored prototipa od 1,6 litara sa tri cilindra u liniji, tehnologija se lako može primeniti i na 1,1-litarski dvocilindrični motor. Dva takva motora mogu se spojiti u V4 od 2,3 litra, dok bi dva trocilindrična motora činila V6 od 3,2 litra.

Prema navodima Motortrenda, kada je Aramko testirao trocilindrični motor u limuzini veličine Toyota Camry, ustanovljeno je da se turbopunjač može koristiti za povećanje snage bez značajnog gubitka efikasnosti. Sistem podmazivanja kompatibilan sa „suvim karterom“ omogućava da se motor postavi horizontalno, pa može stati ispod poda SUV-a ili u tovarni prostor kamioneta radi pogona na sva četiri točka.

Pošto svaki pogonski točak pokreće zaseban elektromotor, nema potrebe za menjačem, diferencijalom ni klasičnim prenosom, što dodatno štedi prostor. Manja složenost znači i manje održavanja – nema više zaptivki osovina, homokinetičkih zglobova ili sklopova glavčine – a specifičan režim rada motora smanjuje habanje i degradaciju ulja.

Inženjerska pozadina

Ideja potiče od filijale "Nayan Engineer", višeg specijaliste za sagorevanje u istraživanju motora i goriva u Aramko Amerikas. DHE ima ambiciozne ciljeve: lakšu i jeftiniju proizvodnju, manje gubitke energije kroz toplotu i veću efikasnost goriva. Njegov tim predstavio je projekat francuskoj kompaniji Pipo Moteurs, koja je formirala mali tehnički tim, omogućivši brži razvoj bez birokratskih prepreka.

„Postoje ljudi koji vole električna vozila, i to s razlogom, ali u garaži često imaju i pouzdan automobil sa klasičnim motorom“, rekao je Engineer. „Hibridi mogu premostiti tu razliku.“ On ističe fleksibilnost dometa i odziv sličan električnim vozilima kao kombinaciju najboljeg iz oba sveta (iako dodatna težina motora smanjuje ukupnu energetsku efikasnost u odnosu na potpuno električna vozila).

Zašto naftna kompanija želi manju potrošnju nafte?

Postavlja se pitanje: zašto bi Aramko, najveći proizvođač fosilnih goriva na svetu, razvijao motor koji troši manje benzina i zahteva ređe zamene ulja? Odgovor je jednostavan – efikasniji motori produžavaju životni vek motora sa unutrašnjim sagorevanjem i zadržavaju korisnike na benzinu, umesto da pređu na potpuno električna vozila.

Ako hibridi zaista dostignu poboljšanje efikasnosti od 25 do 30 odsto, kako Aramko tvrdi, to bi značilo da modeli poput Ford Maverik mogu trošiti oko 4,9 l/100 km, dok bi Tojota Prijus mogao preći i ispod 3,7 l/100 km. Čak bi i Ford F-150 PowerBoost mogao dostići oko 7,8 l/100 km. Takve brojke olakšavaju vozačima da ostanu pri klasičnim vozilima, bez potrebe za promenom navika ili instalacijom punjača.

Ekološki efekat

Iako je motiv očigledno poslovni, ovako efikasan i modularan motor ipak može imati pozitivan uticaj na životnu sredinu. Fleksibilan raspored omogućava različite konfiguracije vozila, od limuzina do SUV-ova i kamioneta, bez gubitka funkcionalnosti poput vuče ili nosivosti. Električni obrtni moment i regenerativno kočenje dodatno unapređuju kontrolu vozila.

Aramco DHE predstavlja izuzetno zanimljiv koncept za budućnost automobilske industrije – i postoji realna nada da će se uskoro pojaviti na tržištu.

