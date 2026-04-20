Nakon naglog pada prošle nedelje, cene nafte su ponovo snažno porasle u ponedeljak zbog porasta tenzija u Ormuskom moreuzu nakon što su američki marinci zarobili brod pod iranskom zastavom.

Na londonskom tržištu, cena barela sirove nafte marke „Brent“ porasla je jutros za 5,7 odsto, na 87,30 dolara, dok je na američkom tržištu cena barela porasla za više od 6,2 odsto, na 89,05 dolara.

Povećanje cena je rezultat obnovljenih tenzija u Ormuskom moreuzu, nakon što su američki marinci u nedelju presreli i zarobili teretni brod pod iranskom zastavom koji je pokušavao da probije američku blokadu, piše Poslovni dnevnik, prenosi Blic.

Predsednik SAD Donald Tramp objavio je na društvenim mrežama da je brod pod sankcijama američkog Ministarstva finansija zbog svoje prošlosti ilegalnih aktivnosti i da marinci proveravaju šta se nalazi na brodu.

Incident se dogodio nakon što je Tramp najavio da će američka delegacija stići u Pakistan u ponedeljak uveče kako bi nastavila pregovore, iako Teheran nije potvrdio da će učestvovati.

„Nudimo veoma fer i razuman dogovor i nadam se da će ga prihvatiti jer ako to ne učine, SAD će uništiti sve elektrane, sve mostove u Iranu“, napisao je Tramp.

Iranski državni mediji, međutim, tvrde da izveštaji o novim mirovnim pregovorima sa SAD u Pakistanu nisu tačni, da je Iran odbio razgovore.

„Iran objavljuje da neuspeh da prisustvuje drugoj rundi pregovora proizilazi iz onoga što smatra preteranim zahtevima Vašingtona, nerealnim očekivanjima, stalnim promenama stava i trenutnom pomorskom blokadom, koju smatra kršenjem primirja“, javila je IRNA.

