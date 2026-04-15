Ovim ugovorom biće omogućena realizacija daljih operativnih koraka u organizaciji nastupa Saudijske Arabije na predstojećoj specijalizovanoj izložbi u Beogradu.

Komesar Ekspa i ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević istakla je važnost ovog ugovora imajući u vidu da je Saudijska Arabija vodeća zemlja arapskog sveta, a koja će 2030. biti domaćin narednog Ekspa.

"Ovim se dodatno daje na značaju našem ključnom i strateškom događaju koji ćemo imati sledeće godine, a takođe to će biti prilika i da dodatno izgradimo bilateralne odnose sa ovom zemljom - kako političke, tako i ekonomske", rekla je Lazarević u Ekspo plejgraundu.

Ministarka je dodala da na ovaj način dve zemlje idu u susret Ekspu koji će se 2030. održati u Rijadu. Direktor kompanije Ekspo 2027 Danilo Jerinić ističe da je ovaj ugovor važan korak ka unapređenju bilateralnih odnosa Srbije i Saudijske Arabije, ali i potvrda zajedničke posvećenosti razvoju saradnje kroz inovacije, kulturu i obrazovanje.

"Sporazumi o saradnji u oblasti biotehnologije, poljoprivrede i energetske infrastrukture, kao i uspostavljanje direktnih avio-linija između dve zemlje dodatno su učvrstili temelje za dugoročnu saradnju i otvorili nove mogućnosti za povezivanje naših privreda i građana", rekao je Jerinić.

Jerinić navodi da učešće Saudijske Arabije na Ekspu 2027. godine predstavlja doprinos raznovrsnosti i kvalitetu same izložbe.

"Uveren sam da će nastup ove zemlje biti prepoznat kao jedan od istaknutih segmentata našeg Ekspa, kako po sadržaju tako i po poruci koju nosi", kazao je Jerinić.

Komesar sekcije Kraljevine Saudijske Arabije za Ekspo 2027 Rakan Tarabzoni navodi da je ta zemlja veoma ozbiljna po pitanju koncepta igre zbog čega u potpunosti podržavaju temu predstojećeg Eskpa: "Igra(j) za čovečanstvo - sport i muzika za sve".

"Igra je jedan od retkih istinski univerzalnih ljudskih jezika danas. Koncept igre je koncept akcije, kretanja napred i progresa nacija. Zato mi zaista verujemo u taj koncept. U Saudijskoj Arabiji, sektori poput kulture, sporta i kreativnih industrija postali su ključni motor rasta zemlje. Društveni razvoj i kvalitet života su u samom srcu toga", rekao je Tarabzoni.

Ističe da će pored značaja igre, njihov paviljon predstaviti planove za Ekspo 2030. u Rijadu i Svetsko prvenstvo u fudbalu čiji će biti domaćini 2034. godine Delegacija Saudijske Arabije obišla je pre potpisivanja ugovora prostor Ekspo plejgraunda, koji se nalazi na Beogradskom sajmu, nakon čega su održali sastanak sa srpskom delegacijom, piše Tanjug.

Specijalizovana izložba Ekspo 2027 biće održana u Beogradu, od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine, sa temom "Igra(j) za čovečanstvo - sport i muzika za sve". Učešće na ovoj izložbi do sada je potvrdilo više od 130 zemalja.

