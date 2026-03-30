Prema pisanju agencije Blumberg takozvani naftovod Istok-Zapad (Petroline) sada radi maksimalnim kapacitetom. Tim putem, navodi neimenovani izvor, transportuje se iz Persijskog zaliva u luku Janbu u Crvenom moru oko pet miliona barela nafte dnevno, a Saudijska Arabija izvozi i 700.000 do 900.000 barela rafinisanih proizvoda dnevno, prenosi Tanjug.

Kako se navodi, ruta preko Janbua samo delimično kompenzuje udarac na snabdevanje zbog zatvaranja Ormuskog moreuza, i dodaje da ključni naftovod Saudijske Arabije koji ide u pravcu istok-zapad, a zaobilazi Ormuski moreuz, pumpa naftu punim kapacitetom od sedam miliona barela dnevno od čega su dva miliona namenjena saudijskim rafinerijama.

Dodaje se da su flotile tankera preusmerene u luku Janbu kako bi prikupile naftu, što predstavlja važnu "žilu kucavicu" za globalno snabdevanje, piše agencija.

Pre sukoba kroz Ormuski moreuz je prolazilo oko 15 miliona barela sirove nafte dnevno.

Agencija navodi i da najava jemenskih Huta da će da uđu u rat stvara zabrinutost za tržište nafte, a iako Huti nisu dali nikakve naznake da će da napadnu tankere koji prolaze kroz Crveno more i moreuz Bab El-Mandeb, prethodno su pretili brodovima u tom području dronovima i raketama.

Saudijska Arabija, koja ima istorijsku ulogu svetskog dobavljača nafte u krajnjoj nuždi i neguje reputaciju pouzdanosti, decenijama se pripremala za najgori mogući scenario zatvaranja Ormuskog naftovoda, a, piše Blumberg, svoj plan za nepredviđene situacije stavila je u pogon u roku od nekoliko sati od prvih američkih i izraelskih napada na Iran i od tada povećava isporuke nafte u pravcu istok-zapad.

Naftovod, koji se proteže celom širinom Arapskog poluostrva, od ogromnih naftnih polja na istoku zemlje do industrijskog lučkog grada Janbua, dug je više od 1.000 kilometara i nastao je kao nusprodukt prethodnog sukoba - iransko-iračkog rata 1980-ih - u kojem su napadi na brodove u moreuzu bili prisutni, ali, navodi se, ništa slično neviđenom gotovo potpunom zatvaranju koje je uzrokovao trenutni sukob.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.