Robot kineske kompanije Honor, poznate po pametnim telefonima i tehnološkim uređajima, ostvario je najbolje vreme na trci - 50 minuta i 26 sekundi, prema objavi Pekinške ekonomsko-tehnološke razvojne zone na platformi WeChat.

Time je značajno nadmašen dosadašnji standard u humanoidnim robotskim trkama, ali i upoređen sa ljudskim rekordom u polumaratonu koji drži Ugandanac Džejkob Kiplimo, postavljenim na 57 minuta i 20 sekundi.

U odnosu na prošlu godinu, napredak je ogroman - tada je najbržem robotu bilo potrebno dva sata, 40 minuta i 42 sekunde da završi stazu, dok je ove godine broj učesnika porastao sa oko 20 na više od 100 timova.

Ipak, trku nisu obeležili samo rezultati već i brojni incidenti. Na snimcima koji kruže internetom vidi se kako se jedan robot odmah na startu sapleo, pao i raspao pri udaru o tlo, dok su njegovi delovi završili razbacani po stazi, nakon čega je osoblje moralo da ih sklanja kao u scenama prve pomoći, piše Biznis insajder (Business Insider).

Drugi robot udario je u barikadu, ali je uspeo da se oporavi i nastavi trku, dok su inženjeri trčali iza njega upravljajući uređajima za kontrolu.

Na društvenim mrežama reakcije su bile podeljene između čuđenja i humora, a mnogi su scene opisali kao "haotične" i "komične".

Kina poslednjih godina ubrzano razvija humanoidnu robotiku i veštačku inteligenciju, sa ciljem da postane globalni lider u ovoj oblasti. U trci za tehnološku dominaciju, kompanije eksperimentišu sa sve naprednijim sistemima, uključujući AI agente i složene robotske platforme.

Međutim, razvoj prati i niz nezgoda. Ranije ove godine robot kompanije XPeng pao je tokom javne demonstracije, dok je robot kompanije Unitree tokom testa udario inženjera, što je dodatno podsetilo na još uvek ranu i nestabilnu fazu razvoja humanoidnih mašina.

Iako je ovogodišnji robotski polumaraton pokazao impresivan napredak u brzini i broju učesnika, on je istovremeno otkrio da pouzdanost i stabilnost robota i dalje predstavljaju veliki izazov za inženjere.

