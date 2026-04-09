Ipak, postoji jedan metod koji deluje potpuno suprotno od svega što znamo o održavanju motora – smanjenje količine ulja.



Test na dinamometru pokazuje neočekivane rezultate:



Eksperiment sproveden na Chevrolet V8 motoru, u saradnji sa tehničkom školom EFI University i Benom Straderom, uključivao je različite nivoe ulja u motoru. Početni test sa minimalnom količinom ulja doveo je do niskog pritiska ulja, ali je motor pokazao impresivnih 649 konjskih snaga i 617 Nm obrtnog momenta.



Dodavanjem više ulja, pritisak se stabilizovao, ali snaga je pala na 630 konjskih snaga. Sa fabrički deklarisanom količinom ulja, snaga je bila samo 569 konjskih snaga, što je gotovo 10 odsto manje od početne vrednosti. Rezultati jasno pokazuju da manje ulja može smanjiti trenje i poboljšati rotaciju motora, bar na kratko.



Kako nivo ulja utiče na performanse i zašto ovo nije za svakodnevnu vožnju?



Manje ulja znači manje tečnosti koja ometa rotaciju i trenje unutar motora, što dovodi do povećanja snage i obrtnog momenta. Međutim, ovakva metoda nosi ozbiljan rizik – motor nema dovoljno podmazivanja, što može dovesti do brzog trošenja i oštećenja.



Zato se ovaj trik primenjuje isključivo u specifičnim uslovima, kao što su kratke trke ubrzanja ili testiranja performansi, ali nikako ne za svakodnevnu vožnju. Stručnjaci upozoravaju da ignorisanje ovih pravila može dovesti do skupih popravki i trajnog oštećenja motora.



Ipak, ovo sa sobom nosi određeni rizik



Iako je koncept smanjenja ulja intrigantan i može doneti neočekivani boost performansi, važno je da se primeni samo u kontrolisanim uslovima. Svaki automobil ima različite specifikacije, a previše ili premalo ulja može imati katastrofalne posledice, piše 24 sedam.



Auto entuzijasti i profesionalni vozači koji eksperimentišu sa ovakvim metodama uvek savetuju konsultaciju sa stručnjacima i precizno merenje pritiska ulja kako bi se izbegle havarije. Na taj način, moguće je izvući maksimum performansi bez ugrožavanja motora, ali bez rizika ne može ni kod privremenog testiranja.



