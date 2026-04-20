Glavni razlozi za pogoršanje situacije su rat na Bliskom istoku, poremećaji u globalnim lancima snabdevanja i nagli rast cena energije, koji zajedno narušavaju poslovno poverenje i dovode kompanije u defanzivni režim.

Prema izveštaju EY Item Club-a, britanska ekonomija će tokom ove godine stagnirati u drugom i trećem kvartalu, što zemlju približava tehničkoj recesiji, koja se definiše kao dva uzastopna kvartala ekonomskog pada. Rast BDP-a trebalo bi da uspori sa 1,4 odsto u 2025. na svega 0,7 procenata u 2026. godini, čime se gubi prethodni ekonomski zamah.

U istom scenariju, nezaposlenost bi mogla da poraste na 5,8 odsto do sredine 2027. godine, dok bi oko 250.000 ljudi moglo ostati bez posla zbog kombinacije globalne energetske krize i smanjenih investicija kompanija.

Glavni ekonomski savetnik EY Item Club-a Met Svonel upozorava da rastući troškovi energije i poremećaji u lancima snabdevanja guraju Veliku Britaniju ka ivici recesije. On navodi da će potrošačka moć građana biti dodatno oslabljenja, dok će kompanije zbog neizvesnosti odlagati investicije i zapošljavanje.

Dodatni pritisak dolazi i od inflacije, koja bi prema procenama mogla da dostigne skoro četiri odsto u drugoj polovini 2026. godine, gotovo dvostruko više od cilja Banke Engleske od dva procenta.

Poseban izveštaj Deloitte-a pokazuje da su finansijski direktori britanskih kompanija postali najpesimističniji još od pandemije. Njihovo poverenje palo je na neto -57 procenata, a kao najveće rizike izdvajaju rast cena energije, inflaciju, kamatne stope i sajber napade, piše Gardiojan.

Kompanije već reaguju tako što smanjuju troškove, ograničavaju nova zapošljavanja i prelaze na opreznije finansijske strategije, dok fokus stavljaju na očuvanje likvidnosti i jačanje bilansa stanja.

Ekonomisti zaključuju da se Velika Britanija nalazi u periodu visoke neizvesnosti, u kojem kombinacija globalnih sukoba, energetske krize i slabog rasta može imati ozbiljne posledice po tržište rada i ukupnu ekonomsku stabilnost zemlje.

