On je ovih dana najavio otvaranje pet gradskih prodavnica u Njujorku, s tim da će se prvo otvoriti u Istočnom Harlemu iduće godine.



Ali postoje dva problema – plan je razljutio trgovce na malo, a slični eksperimenti sa "javnim prodavnicama" u hiperkapitalističkoj Americi do sada su uglavnom nesrećno propali.



Mamdani je postao gradonačelnik prvog dana 2026. godine i pobedio je na izborima upravo obećavajući politike koje bi, kako tvrdi, smanjile cene u gradu koji je postao preskup za život svima osim najbogatijima. Pored "javnih prodavnica", najavio je i besplatan javni prevoz i ograničenje kirija u gradu.



"Izabran sam kao demokratski socijalista, vladaću kao demokratski socijalista", uzviknuo je Mamdani tokom govora kojim je obeležio svojih prvih 100 dana na funkciji, tokom kojeg je najavio otvaranje gradskih prodavnica.



"Socijalizam znači borbu za svakog Njujorčana", rekao je gradonačelnik. Njegove radikalno levičarske poruke već su izazvale gnev konzervativnih medija poput Njujork posta (NYP) i poslovnih krugova, ali gradonačelnika to nije dotaklo.



Prva prodavnica biće izgrađena na gradskom zemljištu u Istočnom Harlemu, na severnom Menhetnu, gde 40 odsto stanovnika prima neki oblik državne pomoći. U tom delu grada nalaze se, između ostalih, Aldi, Target i Kostko. Ali sve će biti jeftinije u gradskim prodavnicama, insistira gradonačelnik.



"Jaja će biti jeftinija, hleb će biti jeftiniji. Kupovina u prodavnicama više neće biti jednačina koja se ne može rešiti. Sada će neki insistirati da prodavnice u vlasništvu grada ne mogu da funkcionišu. Da državna imovina ne može da se takmiči sa korporacijama. Moj odgovor na njih je jednostavan: radujem se konkurenciji", rekao je Mamdani.



Ali dva specifična problema nadvijala su se nad gradonačelnikovim planovima: oštra reakcija trgovaca i ekonomska računica, barem kako je tumače ekonomisti koji nisu skloni socijalizmu.



BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:







Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.