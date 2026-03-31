Pojačane kontrole pred praznike u Hrvatskoj - inspektori ulaze u radnje kao kupci

Pred uskršnje praznike trgovine su pune, a prema procenama Hrvatska privredna komora, potrošnja građana u ovom periodu biće oko devet odsto veća nego prošle godine i dostići će približno 20,25 milijardi evra.

Autor:  Nina Stojanović
31.03.2026.13:06
Istovremeno, sa početkom Velike nedelje, Poreska uprava pojačala je kontrole fiskalizacije, a inspektori na teren izlaze i prikriveno, predstavljajući se kao obični kupci.

Tokom jedne takve kontrole, koju je zabeležila ekipa Dnevnik Nove TV, inspektori su ušli u mesnicu i zatražili vlasnika:

„Mi smo iz Poreske uprave. Napravićemo nadzor fiskalizacije i izdavanja računa, evidentiranje prometa. Molim vas vlasnika“, rekli su inspektori.

Nakon provere, utvrđeno je da je poslovanje bilo uredno evidentirano, bez nepravilnosti, piše Dnevno.

Vlasnik mesnice, Tomo Halčič, potvrdio je da je sve prošlo bez problema:

„Sve je bilo u redu, račun je izdat, blagajna je štimala. Kontrole su češće, moramo se držati pravila i propisa, sve po redu.“

Strože mere i zatvaranje objekata

Iz Poreske uprave najavljuju znatno oštriji pristup prema onima koji krše zakon.

„Za najteže porezne prekršaje primenjivaće se mera zabrane rada, što znači pečaćenje poslovnog prostora i opreme. Zatvaranje prostora obično traje od minimum osam dana do šest meseci“, rekla je pomoćnica direktora Poreske uprave, Ružica Krizmanić.

Fokus na najprometnije delatnosti

Posebna pažnja biće usmerena na ugostiteljske objekte, pijace i prodavnice, gde je promet u ovom periodu najintenzivniji.

Podaci pokazuju da je kupovina već u punom jeku – samo u subotu pred Veliku nedelju građani su potrošili 1,7 miliona evra više nego prošle godine.

Građani ističu da se računi uglavnom izdaju:

„Tražimo šunku, tražimo jaja. Svi daju račune, obavezno“, rekla je Sora iz Zagreba.

„Uglavnom svuda u kafićima se izdaju računi. Ne mogu ja to pratiti, valjda postoji inspekcija“, dodao je Drago iz Zagreba.

Prijave i rast cena

Iz potrošačke platforme Halo upozoravaju na sve veći broj prijava građana.

„Pred Uskrs trgovci masovno dižu cene proizvoda iako proizvođači još nisu povećali cene. Ono što posebno zabrinjava potrošače jeste što često više ne dobiju račune. Ovo se najčešće primećuje u pekarnicama, gde se kao opravdanje navodi veći obim posla“, rekao je Josip Kelemen.

Za kršenje propisa predviđene su visoke kazne, koje se kreću od 3.900 do čak 66.000 evra, u zavisnosti od težine prekršaja.

 

Povezane vesti

Šunka da, ali jagnjetina samo za bogate - koliko će da košta uskršnja trpeza hrvatske penzionere
Foto: Halfpoint/Shutterstock

Šunka da, ali jagnjetina samo za bogate - koliko će da košta uskršnja trpeza hrvatske penzionere

14:23 | 0
Veoma redak potez - Filipovići su poklonili kuću, jer nisu mogli da je prodaju
Ilustracija: Multishooter / Shutterstock.com

Veoma redak potez - Filipovići su poklonili kuću, jer nisu mogli da je prodaju

12:22 | 0
Komšije daju velike plate, niko neće da radi - i još, fali im 10.000 radnika
Foto: Pixabay

Komšije daju velike plate, niko neće da radi - i još, fali im 10.000 radnika

11:08 | 0
Od vojne tajne do letnjeg raja - kupališta na Jadranu koja lokalci ljubomorno čuvaju 
Foto:Shutterstock

Od vojne tajne do letnjeg raja - kupališta na Jadranu koja lokalci ljubomorno čuvaju 

19:20 | 0
Hrvati baš nemaju sreće sa nekretninama - cene rastu i u selima, i u ruralnim područjima
Foto: Ivan Klindic/Shutterstock

Hrvati baš nemaju sreće sa nekretninama - cene rastu i u selima, i u ruralnim područjima

13:36 | 0
Šunka da, ali jagnjetina samo za bogate - koliko će da košta uskršnja trpeza hrvatske penzionere
Foto: Halfpoint/Shutterstock

Šunka da, ali jagnjetina samo za bogate - koliko će da košta uskršnja trpeza hrvatske penzionere

14:23 Region
Ogromne investicije u komšiluku - Amerikanci ulažu 1,5 milijardi dolara 
Foto: Pixabay

Ogromne investicije u komšiluku - Amerikanci ulažu 1,5 milijardi dolara 

10:46 Region
Uskršnja trpeza nikad skuplja - evo koliko građani u Hrvatskoj moraju da izdvoje
Foto: Shutterstock

Uskršnja trpeza nikad skuplja - evo koliko građani u Hrvatskoj moraju da izdvoje

15:35 Region
Veoma redak potez - Filipovići su poklonili kuću, jer nisu mogli da je prodaju
Ilustracija: Multishooter / Shutterstock.com

Veoma redak potez - Filipovići su poklonili kuću, jer nisu mogli da je prodaju

12:22 Region
Komšije daju velike plate, niko neće da radi - i još, fali im 10.000 radnika
Foto: Pixabay

Komšije daju velike plate, niko neće da radi - i još, fali im 10.000 radnika

11:08 Region
Hrvati baš nemaju sreće sa nekretninama - cene rastu i u selima, i u ruralnim područjima
Foto: Ivan Klindic/Shutterstock

Hrvati baš nemaju sreće sa nekretninama - cene rastu i u selima, i u ruralnim područjima

13:36 Region
Zelena salata poskupela 180 odsto - ukoliko planirate da idete u Crnu Goru, ponesite puno keša
Foto: Sean London/Shutterstock

Zelena salata poskupela 180 odsto - ukoliko planirate da idete u Crnu Goru, ponesite puno keša

10:39 Region
Tužila poslodavca jer je neko ugasio svetlo u hodniku, dobila 14.000 evra
Foto: Pixino

Tužila poslodavca jer je neko ugasio svetlo u hodniku, dobila 14.000 evra

19:46 Region
Ni gas nije pošteđen - cene goriva skočile preko noći u Hrvatskoj
Shutterstock/PawelCebo

Ni gas nije pošteđen - cene goriva skočile preko noći u Hrvatskoj

10:12 Region
"Uništavaju nam polja, a biće još gore" - hrvatski poljoprivrednici u velikoj nevolji
Foto: Shutterstock/Fotokostic

"Uništavaju nam polja, a biće još gore" - hrvatski poljoprivrednici u velikoj nevolji

08:24 Region

Najnovije

Najčitanije

56min

Iz Batajnice pravo u Kinu - srpski bakar, čelik, asfalt, drvo vozom otišli za kinesku provinciju

1H

Sijarto upozorava: "Preti kolaps ako se zatvori ključni moreuz"

1H

Meta uvodi novinu - Instagram više neće biti isti

2H

Menja se sistem naplate - sutra počinje naplata putarine za kamione

2H

Od sutra obavezni elektronski zahtevi za obračun i refundaciju bolovanja

1D

Poljoprivreda više neće biti ista - Ukrajinci pokrenuli "zver" od 60 robota u stočarstvu

1D

Motor tutnji, a automobil loše ubrzava - kako prepoznati proklizavanje automatskog menjača

1D

Zapališ cigaretu, kazna 500 evra - grad na Jadranu uvodi drastične mere

1D

Uskršnja trpeza nikad skuplja - evo koliko građani u Hrvatskoj moraju da izdvoje

1D

Na Beogradskoj berzi realizovana druga emisija obveznica od 8,45 milijardi dinara

Vidi sve

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
