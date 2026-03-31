Pojačane kontrole pred praznike u Hrvatskoj - inspektori ulaze u radnje kao kupci

Istovremeno, sa početkom Velike nedelje, Poreska uprava pojačala je kontrole fiskalizacije, a inspektori na teren izlaze i prikriveno, predstavljajući se kao obični kupci.

Tokom jedne takve kontrole, koju je zabeležila ekipa Dnevnik Nove TV, inspektori su ušli u mesnicu i zatražili vlasnika:

„Mi smo iz Poreske uprave. Napravićemo nadzor fiskalizacije i izdavanja računa, evidentiranje prometa. Molim vas vlasnika“, rekli su inspektori.

Nakon provere, utvrđeno je da je poslovanje bilo uredno evidentirano, bez nepravilnosti, piše Dnevno.

Vlasnik mesnice, Tomo Halčič, potvrdio je da je sve prošlo bez problema:

„Sve je bilo u redu, račun je izdat, blagajna je štimala. Kontrole su češće, moramo se držati pravila i propisa, sve po redu.“

Strože mere i zatvaranje objekata

Iz Poreske uprave najavljuju znatno oštriji pristup prema onima koji krše zakon.

„Za najteže porezne prekršaje primenjivaće se mera zabrane rada, što znači pečaćenje poslovnog prostora i opreme. Zatvaranje prostora obično traje od minimum osam dana do šest meseci“, rekla je pomoćnica direktora Poreske uprave, Ružica Krizmanić.

Fokus na najprometnije delatnosti

Posebna pažnja biće usmerena na ugostiteljske objekte, pijace i prodavnice, gde je promet u ovom periodu najintenzivniji.

Podaci pokazuju da je kupovina već u punom jeku – samo u subotu pred Veliku nedelju građani su potrošili 1,7 miliona evra više nego prošle godine.

Građani ističu da se računi uglavnom izdaju:

„Tražimo šunku, tražimo jaja. Svi daju račune, obavezno“, rekla je Sora iz Zagreba.

„Uglavnom svuda u kafićima se izdaju računi. Ne mogu ja to pratiti, valjda postoji inspekcija“, dodao je Drago iz Zagreba.

Prijave i rast cena

Iz potrošačke platforme Halo upozoravaju na sve veći broj prijava građana.

„Pred Uskrs trgovci masovno dižu cene proizvoda iako proizvođači još nisu povećali cene. Ono što posebno zabrinjava potrošače jeste što često više ne dobiju račune. Ovo se najčešće primećuje u pekarnicama, gde se kao opravdanje navodi veći obim posla“, rekao je Josip Kelemen.

Za kršenje propisa predviđene su visoke kazne, koje se kreću od 3.900 do čak 66.000 evra, u zavisnosti od težine prekršaja.

