Cene mlaznog goriva skočile su sa 85 na 90 dolara po barelu, na 150 do 200 dolara poslednjih nedelja, što je finansijski udarac za industriju u kojoj je snabdevanje goriva četvrtina operativnih troškova, prenosi Rojters.

Grčka kompanija Egejan Erlajns očekuje da će obustaviti letove ka Bliskom istoku i da će skok cena imati "značajan uticaj" na njene rezultate u prvom kvartalu.

Er Frans je saopštio da planira da poveća cene karata za duge relacije kako bi rešila pitanje rastućih cena goriva na 50 evra po povratnom letu. Holandski KLM, saopštio je u četvrtak da će otkazati 160 evropskih letova narednog meseca usled rastućih troškova, dok Er Indija navodi da doplate na međunarodnim rutama nisu nadoknadile eksponencijalni rast cena goriva.

Novozelandska avio kompanija će smanjiti letove do maja i juna i povećati cenu karata budući da je prva najvila veliko povećanje na početku sukoba na Bliskom istoku.

Amerikan Erlajns saopštio je da će povećati naknade za predati prtljag za 10 dolara za prvi i drugi predati prtljag, a 150 dolara za treći na domaćim i kratkim međunarodnim letovima.

Takođe je smanjila i određene pogodnosti za putnike u ekonomskoj klasi. Čajna Istern Erlajns će povećati doplate za gorivo za domaće letove od 5. aprila, letovi od 800 km i manje očekuje doplata od 8 dolara, a preko 800 km 17 dolara.

Asiana će smanjiti 22 leta između apila i jula zbog povećanja troškova, a Delta Erlajns će smanjiti kapacitet za oko 3,5 procentnih poena za prvi i drugi prtljag i 50 dolara za treći.

EasyJet je upozorio na veći polugodišnji gubitak pre oporezivanja između 731 milion i 758 miliona dolara, uključujući 25 miliona funti dodatnih troškova goriva u martu.

IAG, vlasnik Britiš Ervejza, saopštio je u martu da ne planira da odmah poveća cene karata jer je osigurao veliki deo svog goriva na kraći i srednji rok, prenosi Rojters.

Najveća indijska avio-kompanija Indigo će uvesti naknade za gorivo na svim letovima uključujući naknadu od 900 rupija za letove do Bliskog istoka i naknadu od 2.300 rupija za letove do Evrope.

JetBlue Airways će takođi povećati naknade za registrovani prtljag, za 4 ili 9 dolara, a Korean Air ulazi u vanredni režim od aprila, piše Rojters.

Lufthanza će prizemljiti 27 aviona koje korisi CityLine na kratkim relacijama ranije nego što je planirao, kao i četiri starija Airbus A340-600 za duge relacije krajem leta i time smanjiti ponudu za kratke i srednje letove za pet aviona tokom zime 2026/2027.

Turkiš Erlajns će od 1. maja, kao i Lufthanza, uvesti privremenu doplatu za gorivo od 10 evra po putniku na rutama između Turske i Evrope, a doplata će se primenjivati na rezervacije napravljene od 1. aprila i kasnije polaske od 1. maja.

Američka avio-kompanija United Airlines smanjuje neprofitabilne letove tokom naredna dva kvartala dok se priprema da cene nafte ostanu iznad 100 dolara do kraja 2027. godine, a prema saopštenju kompanije, uspešno su povećali cene karata bez značajnog oštećenja rezervacija.

Kanadski WestJet će dodati doplatu za gorivo po ceni od 43 dolara na neke rezervacije i kombinovaće letove kako troškovi rastu, objavio je Canadian Press.

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.